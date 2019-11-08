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Новый штамм ВИЧ нашли у трех жителей Демократической Республики Конго

00:33 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Он относится к наиболее распространенной и губительной группе М (от англ. main — «главная») разновидности ВИЧ-1. Штамму присвоили подтип L.

Новый штамм ВИЧ нашли у трех жителей Демократической Республики Конго

Новый штамм ВИЧ нашли ученые у трех жителей Демократической Республики Конго

Исследователи из фармацевтической компании Abbott Laboratories впервые с 2000 года выявили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Новый штамм ученые нашли у трех жителей Демократической Республики Конго. Он относится к наиболее распространенной и губительной группе М (от англ. main — «главная») разновидности ВИЧ-1. Штамму присвоили подтип L.

Образец крови, в котором ученые нашли новый подтип ВИЧ, взяли еще в 2001 году. Ранее — в 1983 и 1990 годах, его уже обнаруживали, однако для того, чтобы подтвердить существование нового подтипа, нужно было независимо найти его в третий раз. Специалисты смогли сделать это лишь в 2019 году.

По мнению специалистов, которых опросили журналисты издания, выявление нового штамма вряд ли позволит в краткосрочной перспективе усовершенствовать методы диагностики или лечения ВИЧ. Вместе с тем открытие может помочь исследователям лучше понять, как вирус эволюционировал и распространялся. В будущем это может приблизить специалистов к созданию эффективной и доступной вакцины от ВИЧ. Попытки создать такой препарат предпринимают ученые разных стран, в том числе в России.

Источник: ТАСС

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