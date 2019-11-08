07.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

«Правило 85%» позволит получить максимальный успех при обучении

00:42 08.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Но каким должен быть уровень сложности, чтобы получить максимальный успех при обучении и сколько ошибок при этом можно допустить?

Американские исследователи создали математическую основу, определяющую эффективность обучения. Они вывели «правило 85%».

«Когда мы учимся чему-то новому, например, языку или игре на музыкальном инструменте, обучение лучше всего идет, если то новое, что требуется усвоить, находится на грани компетенции. То есть задача не настолько сложна, что к ней не подступиться, и не настолько легка, что вызывает скуку», — так начинается статья ученых из Аризонского университета.

Но каким должен быть уровень сложности, чтобы получить максимальный успех при обучении и сколько ошибок при этом можно допустить?

Роберт Уилсон, ведущий автор статьи, сообщил, что его команда в ходе эксперимента вывела «правило 85%», которое быстро приведет к успеху во время обучения.

Суть правила в следующем: лучше всего обучение идет, если частота ошибок составляет около 15,87%. «Мы обнаружили, что скорость обучения максимальна, когда сложность задач отрегулирована так, что уровень успеха составляет около 85%», — говорит Уилсон.

Этот результат появился после серии экспериментов, когда машины обучали простым задачам. Быстрее всего обучение шло, когда они делали ошибки в 15% случаев.

«Мы обнаружили, что скорость обучения максимальна, если сложность задач регулируется на уровне около 85%, — говорится в статье. — Наконец, мы продемонстрировали эффективность «правила 85%» в случае искусственных и биологически вероятных нейронных сетей». То есть ученые обнаружили, что это правило справедливо и для животных, которых обучают чему-то новому.

По мнению авторов работы, если задача, тренинг или обучение удовлетворяют «правилу 85%», то результаты будут наилучшими, поскольку в этом правиле находится оптимальный баланс неудач и успехов.

В качестве примера Уилсон приводит ситуацию рентгенолога, который на основании маммографических снимков должен решить, есть ли у пациента рак молочной железы. «Используйте «правило 85%», — советует он.

Исследователи отмечают, что «правило 85%» является «ядром всех современных методов обучения: участники максимально вовлечены, когда задачи не являются ни слишком сложными, ни слишком легкими».

Тем не менее, коллеги Уилсона признают, что правило может измениться для более сложных задач. В частности, в некоторых дополнительных экспериментах машины дали результаты успешности от 75 до 82%.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как думаете, правило действительно работает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Хотите снизить риск развития рака на 50%? Пейте кофе!
01:27 08-11-2019
Хотите снизить риск развития рака на 50%? Пейте кофе!
Из-за песни "Кукушка" Виктора Цоя судится певица Полина Гагарина и Ольга Кормухина
01:19 08-11-2019
Из-за песни
Корейская красотка Kia Optima претендует на место мирового лидера в области дизайна
00:51 08-11-2019
Корейская красотка Kia Optima претендует на место мирового лидера в области дизайна
"Правило 85%" позволит получить максимальный успех при обучении
00:42 08-11-2019
Новый штамм ВИЧ нашли у трех жителей Демократической Республики Конго
00:33 08-11-2019
Новый штамм ВИЧ нашли у трех жителей Демократической Республики Конго
Почему стоит употреблять хурму 2-3 раза в неделю?
23:56 07-11-2019
Почему стоит употреблять хурму 2-3 раза в неделю?
Песков: Кремль знает о демографической яме 3
20:36 07-11-2019
Песков: Кремль знает о демографической яме
БердскЗатыкает уши ватой и не спит по ночам от гула труб в туалете житель Бердска 5
20:24 07-11-2019
Затыкает уши ватой и не спит по ночам от гула труб в туалете житель Бердска
Как же я хочу спать: почему не высыпаются жители России? 3
20:16 07-11-2019
Как же я хочу спать: почему не высыпаются жители России?
44 ребенка отравились в поезде
20:05 07-11-2019
44 ребенка отравились в поезде