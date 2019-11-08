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Корейская красотка Kia Optima претендует на место мирового лидера в области дизайна

00:51 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Продажи Optima под именем K5 стартуют в родной для нее Республике Корея. Российские продажи начнутся не раньше конца 2020 — начала 2021 года.

Корейская красотка Kia Optima претендует на место мирового лидера в области дизайна
Российские продажи Kia Optima начнутся не раньше конца 2020 — начала 2021 года

Судя по скетчам новой Kia Optima, размещенным Hyundai Motor на своей странице в Facebook, и представленному 4 ноября Hyundai Grandeur, корейский концерн всерьез вознамерился занять место мирового лидера в области дизайна.

Крупный седан на эскизах скорее рождает ассоциации с автомобилями gran turismo, чем с неприметными тружениками корпоративных автопарков. Плавно ниспадающая крыша обрывается на корме подобием спойлера. Экспрессия силуэта буквально подчеркнута серебристой лентой, огибающей своды крыши и нижнюю кромку заднего стекла.

Витиеватая пластика передней части с такой площадью воздухозаборников, словно под капотом как минимум V8, причем литров на пять рабочего объема. Злой «прищур» головной оптики и узкая «пещера» фальшрадиаторной решетки, будто не плотно сомкнутые челюсти, отсылают к классическим масл-карам. Разбавляют цитату непринужденные росчерки дневных ходовых огней. Вместе это транслирует силу и уверенность, чудесным образом не впадая в вульгарность.

Довершает образ вздыбленная корма, увенчанная сводом заднего фонаря, протянувшегося от борта к борту. Ассоциация с мостом усиливается в сумерках: пунктирная линия светового элемента, прорежающаяся к центру — словно подсвеченная опора уходящего в даль моста через пролив. Тонко пойманная дизайнером примета крупнейших мегаполисов.

В интерьере — терраса передней консоли, кожа и инкрустация металлом. И пара больших планшетов во главе, как на новейшем Grandeur.

Насколько воплощение инженеров будет соответствовать замыслу дизайнера, узнаем в ближайшее время, когда продажи Optima под именем K5 стартуют в родной для нее Республике Корея. Российские продажи начнутся не раньше конца 2020 — начала 2021 года.

Источник: РГ

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