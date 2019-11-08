Из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя судится певица Полина Гагарина и Ольга Кормухина

Иск к певице Гагариной из-за песни «Кукушка» рассматривает суд Москвы

Тверской суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка».

Судебное заседание назначено на 14:00.

Как указывает заявительница, аранжировку песни «Кукушка» для нее написал музыкант Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы «Кино» Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма «Битва за Севастополь», заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.

Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем — «в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты, припевы, инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее».

При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к «Кукушке» в реестре РАО нет.