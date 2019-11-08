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Из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя судится певица Полина Гагарина и Ольга Кормухина

01:19 08.11.2019 Фото: wikimedia.org
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В иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права.

Из за песни Кукушка Виктора Цоя судится певица Полина Гагарина и Ольга Кормухина

Иск к певице Гагариной из-за песни «Кукушка» рассматривает суд Москвы

Тверской суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка».
Судебное заседание назначено на 14:00.
Как указывает заявительница, аранжировку песни «Кукушка» для нее написал музыкант Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы «Кино» Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма «Битва за Севастополь», заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.
Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем — «в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты, припевы, инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее».
При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к «Кукушке» в реестре РАО нет.
В иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. При этом певица отметила, что если их оппоненты представят соглашение на исполнение и переработку произведения между сыном Цоя и Константином Меладзе, «позиция будет скорректирована».
Источник: РИА Новости
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