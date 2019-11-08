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Хотите снизить риск развития рака на 50%? Пейте кофе!

01:27 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Исследование показало, что у людей, пьющих кофе, вероятность развития рака печени оказалась снижена на 50% по сравнению с людьми, вообще не пившими этот напиток.

Хотите снизить риск развития рака на 50%? Пейте кофе!
К противораковым соединениям в кофе, в частности, относится хлорогеновая кислота
Сюжет: Онкология
Хотите снизить риск развития рака на 50%? Пейте кофе!

Хотите снизить риск развития рака на 50%? Пейте кофе!Потеря веса, желтая кожа и быстрое насыщение — могут быть сигналами рака печениЕщё 101 новостей

Кофе является уникальным напитком с противораковыми свойствами. Он может снизить на 50% риск развития наиболее распространенного типа рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы). Известно, что в кофейных зернах содержится множество полифенолов, способных останавливать деление раковых клеток.

Исследователи из Королевского университета в Белфасте проанализировали данные примерно 500000 человек за 7 лет, из которых более трех четвертей пили кофе. И у этой группы вероятность развития рака печени оказалась снижена на 50% по сравнению с людьми, вообще не пившими кофе. Положительный эффект сохранялся, даже когда в расчет приняли употребление спиртного, курение и наличие ожирения.

В среднем риск снижался на 13% с каждой чашкой, выпиваемой в ежедневном режиме. По словам ученых, к противораковым соединениям в кофе, в частности, относится хлорогеновая кислота. Помимо всего прочего, она может предотвратить опасное воспаление в организме. А, как известно, хроническое воспаление и рак связаны.

Источник: 19rus

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