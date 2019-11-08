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Кладбище ветеранов Великой Отечественной войны выгорело под Новосибирском

09:30 08.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Среди могил установлена мемориальная плита с высеченными фамилиями фронтовиков из Курска, которые не вернулись с войны.

Кладбище ветеранов Великой Отечественной войны выгорело под Новосибирском
О происшествии на кладбище никто не знал
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Кладбище ветеранов Великой Отечественной войны выгорело под Новосибирском

Кладбище ветеранов Великой Отечественной войны выгорело под НовосибирскомПесков: Кремль знает о демографической ямеЕщё 82 новостей

О происшествии в Баганском районе Новосибирской области сообщили в редакцию газеты «Степная нива» местные жители

По словам авторов письма, о пожаре на кладбище они узнали от знакомых из деревни Романовка, неподалёку от которой захоронено порядка 50 человек, большинство из которых участвовали в боях Великой Отечественной войны.

— Также среди могил установлена мемориальная плита с высеченными фамилиями фронтовиков из Курска, которые не вернулись с войны. Страшно становится от того, что об этом пожаре никому не сообщили, ни в СМИ, ни в пожарную часть Баганского района, — пожаловались селяне.

Журналисты газеты обратились за разъяснениями к главе Андреевского сельсовета Татьяне Ветровской. Чиновница пояснила, что на тушение огня в октябре были «брошены все имеющиеся силы», а также посоветовала родственникам погребённых на кладбище «лучше и чаще ухаживать за могилами».

Также стало известно, что на предстоящий год на территории кладбища будет проведена опашка погоста, сообщают Вести Новосибирск.

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