Кладбище ветеранов Великой Отечественной войны выгорело под Новосибирском

Среди могил установлена мемориальная плита с высеченными фамилиями фронтовиков из Курска, которые не вернулись с войны.

О происшествии на кладбище никто не знал

О происшествии в Баганском районе Новосибирской области сообщили в редакцию газеты «Степная нива» местные жители

По словам авторов письма, о пожаре на кладбище они узнали от знакомых из деревни Романовка, неподалёку от которой захоронено порядка 50 человек, большинство из которых участвовали в боях Великой Отечественной войны.

— Также среди могил установлена мемориальная плита с высеченными фамилиями фронтовиков из Курска, которые не вернулись с войны. Страшно становится от того, что об этом пожаре никому не сообщили, ни в СМИ, ни в пожарную часть Баганского района, — пожаловались селяне.

Журналисты газеты обратились за разъяснениями к главе Андреевского сельсовета Татьяне Ветровской. Чиновница пояснила, что на тушение огня в октябре были «брошены все имеющиеся силы», а также посоветовала родственникам погребённых на кладбище «лучше и чаще ухаживать за могилами».

Также стало известно, что на предстоящий год на территории кладбища будет проведена опашка погоста, сообщают Вести Новосибирск.