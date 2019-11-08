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Поджигал дома начальник пожарной части в Хакасии

11:30 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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23-летнего молодого человека назначили начальником пожарной части в августе. С тех пор в селе сгорели шесть жилых домов и несколько нежилых строений.

Поджигал дома начальник пожарной части в Хакасии
Поджигателя вычислили по записям видеокамер

Начальника пожарной части села Балыкса в Хакасии обвинили в поджоге частных домов и хозяйственных построек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Подозреваемого арестовали. В региональном главке МВД эту информацию официально не подтвердили, но и не опровергли, сообщив только, что арестован один из местных жителей.

По данным телеканала «Вести. Хакасия», 23-летнего молодого человека назначили начальником пожарной части в августе. С тех пор в селе сгорели шесть жилых домов и несколько нежилых строений.

Источники «Вестей» отметили, что руководитель признал свою вину. Следователям он заявил, что поджигал дома, чтобы проверить профпригодность подчиненных.

Источник: РИА Новости

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Зачем поджигал?

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