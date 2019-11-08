Суд над убийцами Ирины Синельниковой из-за Peugeot из Бердска начнется 12 ноября в Кемерове

Кемеровский областной суд назначил дату первого судебного заседания по делу об убийстве 34-летней бердчанки. Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов предстанут перед судом спустя 11 месяц после страшного преступления.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Кемеровский областной суд назначил дату первого судебного заседания по делу об убийстве 34-летней бердчанки Ирины Синельниковой. 12 ноября Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов предстанут перед судом спустя 11 месяцев с даты жестокой расправы над бердчанкой. На судебные заседания участникам процесса придется ездить в Кемерово.

Уголовное дело в отношении двоих жителей Бердска, обвиняемых в убийстве Ирины Синельниковой из-за автомобиля, поступило в Кемеровский областной суд 23 октября. На следующий день его передали судье Юне Акимовой.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Но в сентябре не было определенности, где состоится громкий процесс — в Новосибирске или в Кузбассе, где нашли тело убитой бердчанки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 октября в Бердском городском суде решался вопрос о продлении ареста Дмитрию Фурсову и Станиславу Белоусову.

В начале судебного заседания Белоусов попросил судью рассмотреть дело в закрытом режиме. Просьба связана с опасениями за свою жизнь и жизнь членов семьи. Он даже написал заявление в Главное управление МВД, так как ему якобы угрожали убийством в СИЗО. Но правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела.

В начале октября судья Новосибирского облсуда направила дело по подсудности в Кемеровский областной суд. Хотя муж убитой Константин не признан потерпевшей стороной, он заявил «Курьер. Среда. Бердск», что поедет на первое судебное заседание. Он хочет пожизненного заключения для убийц супруги. Говорит, что дети часто вспоминают маму, но семья свыклась с мыслью, что родного человека больше нет.

Напомним, обоих фигурантов обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

По версии следствия

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января 2019-го Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Обвиняемые, по версии следствия, продали в Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.

Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Высказал свое мнение по поводу применимого наказания для убийц Ирины Синельниковой из-за черного Peugeot Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова прокурор Бердска Роман Сивак:

— Я думаю, наказание будет очень жесткое. Я бы попросил обоим пожизненный срок. У меня бы не дрогнули ни сердце, ни душа, ни мое чувство справедливости. Это абсолютно справедливое наказание. Они оставили детей без матери из-за машины. Спланировали убийство абсолютно цинично, умышленно, продумывая каждый шаг, совершая приготовления к преступлению, покупаю электрошокер, шнурки и прочее. Она боролась за свою жизнь. Они не могли убить ее всю дорогу. Другого наказания для них я не вижу. Оно будет жесткое для них, и это будет справедливо, — предположил Роман Андреевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 25 октября.