08.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Владимир Путин: Семья — это основа основ

11:45 08.11.2019 Фото: pixabay.com
0

По мнению президента РФ, в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы.

Владимир Путин: Семья это основа основ
Путин назвал семью основой основ

О важности семьи заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю открытия Форума программы «Святость материнства» в Белграде.
В мероприятии приняли участие представители из России, Сербии и Беларуси. Тема форума — «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы».
«Семья — это основа основ. Именно дома, в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы, — отметил Владимир Путин. — И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем».

Также президент подчеркнул, что важно уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей, материнства и детства.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Семья - это основа основ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тушили пожар в частном доме 8 огнеборцев в Бердске
12:00 08-11-2019
Тушили пожар в частном доме 8 огнеборцев в Бердске
Владимир Путин: Семья - это основа основ
11:45 08-11-2019
Владимир Путин: Семья - это основа основ
БердскГенплан Бердска: Как изменится жизнь горожан
11:31 08-11-2019
Генплан Бердска: Как изменится жизнь горожан
Поджигал дома начальник пожарной части в Хакасии
11:30 08-11-2019
Поджигал дома начальник пожарной части в Хакасии
БердскВ перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска 153
11:28 08-11-2019
В перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска
2,5 миллиона сообщений в месяц: сибирские компании стали отправлять больше СМС
11:17 08-11-2019
2,5 миллиона сообщений в месяц: сибирские компании стали отправлять больше СМС
БердскПроценты за задержку зарплаты взыскивает с обанкротившегося «Мастер и К» экс-работник в суде Бердска
11:15 08-11-2019
Проценты за задержку зарплаты взыскивает с обанкротившегося «Мастер и К» экс-работник в суде Бердска
Зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей в России 1
11:00 08-11-2019
Зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей в России
Фото с мужем появилось в Instagram Анастасии Заворотнюк
10:45 08-11-2019
Фото с мужем появилось в Instagram Анастасии Заворотнюк
БердскСуд над убийцами Ирины Синельниковой из-за Peugeot из Бердска начнется 12 ноября в Кемерове 1
10:30 08-11-2019
Суд над убийцами Ирины Синельниковой из-за Peugeot из Бердска начнется 12 ноября в Кемерове