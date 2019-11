Фото с мужем появилось в Instagram Анастасии Заворотнюк

View this post on Instagram

У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим! ❤