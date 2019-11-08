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Фото с мужем появилось в Instagram Анастасии Заворотнюк

10:45 08.11.2019
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В записи отмечается, что накануне у него и фигуристки Татьяны Навки состоялось первое выступление в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек».

На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.

В записи отмечается, что накануне у него и фигуристки Татьяны Навки состоялось первое выступление в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек».
«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!» – говорится в подписи к фотографиям.
Ранее СМИ обратили внимание, что Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами на премьере ледового мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором он исполнил одну из главных ролей. Перед выступлением спортсмены собрались на пресс-конференцию. Чернышев появился в конце мероприятия, чтобы сделать общее фото, после чего удалился. Отвечая на вопрос о самочувствии фигуриста, Татьяна Навка сообщила, что он готов к работе.

Болезнь Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Однако он не уточнил, откуда у него эта информация.
В сентябре в прессе появились сообщения, будто актриса находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в аккаунте Заворотнюк в инстаграме появился репост с опровержением этой информации.

Источник: РИА Новости

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