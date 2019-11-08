Жирную гигантскую щуку вытащил из Оби житель Новосибирска

Житель Новосибирска Михаил Жаров выловил гигантскую щуку в Оби. Своей радостью он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте» 7 нояяря.
— Очень хотелось поймать трофей… Осень, пора. Взяли с собой камеру и погнали на Обь! Места предварительно уже проверены, надежда есть, настрой боевой. В этот раз я решил ограничить себя тремя приманками разных видов. Уже в середине дня я понял, что одна из них явно приходится по душе обскому хищнику и ощутимо выигрывает у остальных, – пишет счастливый рыбак
Пользователи сети высказались под постом Михаила:
— Супер рыбалка!!!
— Такая штука и на дно может утащить.