Жирную гигантскую щуку вытащил из Оби житель Новосибирска

Своей радостью Михаил Жаров поделился в соцсети. Ее пользователи предположили, что «такая штука и на дно может утащить».

Михаил Жаров поделился радостью улова в соцсети

Житель Новосибирска Михаил Жаров выловил гигантскую щуку в Оби. Своей радостью он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте» 7 нояяря.

— Очень хотелось поймать трофей… Осень, пора. Взяли с собой камеру и погнали на Обь! Места предварительно уже проверены, надежда есть, настрой боевой. В этот раз я решил ограничить себя тремя приманками разных видов. Уже в середине дня я понял, что одна из них явно приходится по душе обскому хищнику и ощутимо выигрывает у остальных, – пишет счастливый рыбак

Пользователи сети высказались под постом Михаила:

— Супер рыбалка!!!

— Такая штука и на дно может утащить.