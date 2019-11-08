С 14 по 17 ноября каждый может бесплатно сдать анализ на диабет

Диабет – хроническое заболевание, при котором нарушается выработка и использование гормона инсулина, регулирующего уровень сахара в крови

Роспотребнадзор поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерации (МДФ) и предлагает всем желающим бесплатно узнать о своих рисках столкнуться с этим заболеванием.

Своевременное выявление симптомов сахарного диабета 2-го типа позволяет снизить риск развития заболевания и избежать тяжелых осложнений. Специалисты уверены, что роль семьи в ранней диагностике очень важна – ведь именно близкие люди в первую очередь могут и должны заметить настораживающие первые симптомы. По данным Международной диабетической федерации, сегодня четыре семьи из пяти, в которых есть человек с диабетом, испытывают трудности с распознаванием сахарного диабета.

К Всемирному дню борьбы с диабетом Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию «Диабет: знаю, контролирую, живу», в рамках которой каждый желающий сможет с 14 по 17 ноября бесплатно сдать анализ на диабет.

Как это сделать?

Прямо сейчас на сайте Центра молекулярной диагностики (CMD) можно пройти простой тест, который позволит оценить степень риска развития сахарного диабета 2-го типа. Промокод, полученный по результатам тестирования, обеспечивает 100% (стопроцентную) скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови. Пройти бесплатное исследование можно c 14 по 17 ноября во всех медицинских офисах CMD и медицинских учреждениях партнеров Центра молекулярной диагностики по всей России.

Справочно:

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября под эгидой ООН. В 2019 году Международная диабетическая федерация (IDF) предложила провести этот день под девизом «Семья и диабет», подчеркнув роль родных и близких людей в профилактике, ранней диагностике и эффективном контролировании развития этого опасного заболевания.

По прогнозам ВОЗ, к 2030 году сахарный диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности на планете. По данным IDF, сегодня это заболевание развивается у каждого одиннадцатого человека в мире, причем половина из этих людей живут, не подозревая о своем диагнозе. Рост заболеваемости сахарным диабетом объявлен чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества, для повышения информированности об этом недуге требуется вовлеченность всех слоев общества.

Диабет – хроническое заболевание, при котором нарушается выработка и использование гормона инсулина, регулирующего уровень сахара в крови. При диабете 1-го типа недостаток инсулина компенсируется инъекциями гормона. На сегодняшний день предупредить это заболевание невозможно, поскольку причины его возникновения неизвестны. Диабет 2-го типа обусловлен неэффективным использованием инсулина организмом и во многом является результатом образа жизни. Для этого типа болезни существуют эффективные методы профилактики и контроля над болезнью. Чем раньше будет диагностирован сахарный диабет, тем лучше прогноз течения заболевания и сохранения качества жизни пациента.