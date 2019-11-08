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Зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей в России

11:00 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат. Правда, есть нюансы. 40 тысяч — это средняя «температура по больнице»

Зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей в России
Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей

Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат. Правда, есть нюансы. 40 тысяч — это средняя «температура по больнице». В эту цифру включены все школы и федерального, и регионального, и муниципального подчинения.

Если же брать школы только муниципальные — а их в России большинство — то средняя зарплата будет несколько ниже — чуть больше 34 тысяч рублей.

Если смотреть по регионам, то самые большие зарплаты — в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе (более 97 тысяч рублей), на Чукотке (более 99 тысяч).

Самые низкие — в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — везде средняя зарплата около 22 тысяч рублей.

Источник: РГ

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От редакции

Какую зарплату должен получать учитель в Бердске?

Рома, 08 ноября 2019 11:25
чтобы заработать 34 тыс. надо взять 3,5 ставки, поэтому разговоры о средней зарплате учителя это всегда наглая бессовестная ложь

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