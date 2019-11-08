Зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей в России

Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат. Правда, есть нюансы. 40 тысяч — это средняя «температура по больнице»

Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей

Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат. Правда, есть нюансы. 40 тысяч — это средняя «температура по больнице». В эту цифру включены все школы и федерального, и регионального, и муниципального подчинения.

Если же брать школы только муниципальные — а их в России большинство — то средняя зарплата будет несколько ниже — чуть больше 34 тысяч рублей.

Если смотреть по регионам, то самые большие зарплаты — в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе (более 97 тысяч рублей), на Чукотке (более 99 тысяч).

Самые низкие — в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — везде средняя зарплата около 22 тысяч рублей.

Источник: РГ