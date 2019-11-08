|
Дата
|
Тема
|
Лектор
|
Место
|
Цена
|
7 ноября 2019, четверг
10.00 — 16.00
|«Применение ФСБУ госсектора в 2019-2020 годах с учетом разъяснений Минфина РФ и особенностей отражения стандартов»
|
Стрельцова Марина Александровна — к.э.н., аудитор-практик, консультант-эксперт по формированию планов ФХД государственных (муниципальных) учреждений, консультант-практик с 10-летним опытом работы с учреждениями бюджетной сферы.
|
Конференц-зал Делового центра «Северянка» (г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, 3 этаж).
|
3500/3150 рублей
клиентам компании «Локсит»
|
8 ноября 2019, пятница
14.00 — 18.00
|«Недвижимость в 2019-2020 годах: правовые аспекты приобретения, использования и продажи»
|
Попов Владимир Владимирович – доцент кафедры частного права ГУУ, автор публикаций по вопросам гражданского права, правоприменительной практики, к.ю.н.
|
Онлайн
|
3200/2500 рублей
клиентам компании «Локсит»
|
14 ноября 2019
Четверг
10.00-13.00
|«Составление и оптимизация локальных нормативных актов организации»
|
Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 725
|
1000/0 рублей
клиентам компании «Локсит»
|
Онлайн
|
19 ноября 2019,
Вторник
10.00 -14.00
|«Специальные режимы налогообложения: итоги 2019 года и перспективы 2020 года»
|
Посаженникова Татьяна Борисовна – директор ООО «Бизнес-Аудит»
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 516
|
2900/1800 клиентоам компании «Локсит»
|
21 ноября 2019, четверг
14.00 — 18.00
|«Выездная налоговая проверка: порядок проведения в 2020 году»
|
Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 516
|
2600/2000
|
Индивидуальное подключение
|
3500/3200
|
С 26 ноября 2019
по 27 ноября 2019,
вторник — среда
10-00 – 16-00
/9-00 — 15-00
|«Специалист по управлению персоналом»
|Боярина Марина Владимировна (г. Новосибирск — г. Москва) — Эксперт по вопросам применения трудового законодательства и кадровому делопроизводству, аудитор (кадровое делопроизводство), специалист – практик по трудовым спорам (защита интересов работодателей и работников), консультант по вопросам безопасности, экономики и управления, бизнес-тренер.
|
Конференц-зал Делового центра «Северянка» (г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, 3 этаж).
|
5800 (1 день — 2900)/
5220 (1 день -2610) рублей
клиентам компании «Локсит»
|
26 ноября 2019, вторник
10.00 — 15.00
|Заработная плата 2019 — 2020. Изменения в законодательстве, сложные ситуации из практики
|Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль».
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 516
|
300/2200 рублей
клиентам компании «Локсит»
|
27 ноября 2019, среда
10.00 — 13.00
|«Составление и оптимизация локальных нормативных актов организации»
|
Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 725
|
1000/0 рублей
клиентам компании «Локсит»
|
Онлайн
|
27 ноября 2019, среда
14.00 — 18.00
|Вопросы применения ККТ в 2020 году
|Самкова Надежда Александровна – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»..
|
Онлайн
|
3200/2500 рублей
клиентам компании «Локсит»
|
28 ноября 2019,
Четверг
10.00-13.00
|«Электронные трудовые книжки. Документооборот по персональным данным»
|Карасева Елена Витольтовна – директор ООО «Агентство трудовых споров»
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 516
|
2600/1500 рублей клиентам компании «Локсит»
|
29 ноября 2019,
Пятница
10.00 – 13.00
|«Обзор событий для бухгалтера за 3 квартал»
|Салахов Дмитрий Асхатович – директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль»
|
Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 725
|
1000/0 рублей
клиентам компании «Локсит»
|
Онлайн
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