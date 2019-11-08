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Лектор

Место

Цена

7 ноября 2019, четверг

10.00 — 16.00

 «Применение ФСБУ госсектора в 2019-2020 годах с учетом разъяснений Минфина РФ и особенностей отражения стандартов»

Стрельцова Марина Александровна — к.э.н., аудитор-практик, консультант-эксперт по формированию планов ФХД государственных (муниципальных) учреждений, консультант-практик с 10-летним опытом работы с учреждениями бюджетной сферы.

Конференц-зал Делового центра «Северянка» (г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, 3 этаж).

3500/3150 рублей

клиентам компании «Локсит»

8 ноября 2019, пятница

14.00 — 18.00

 «Недвижимость в 2019-2020 годах: правовые аспекты приобретения, использования и продажи»

Попов Владимир Владимирович – доцент кафедры частного права ГУУ, автор публикаций по вопросам гражданского права, правоприменительной практики, к.ю.н.

Онлайн

3200/2500 рублей

клиентам компании «Локсит»

14 ноября 2019

Четверг

10.00-13.00

 «Составление и оптимизация локальных нормативных актов организации»

Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»

Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 725

1000/0 рублей

клиентам компании «Локсит»

Онлайн

19 ноября 2019,

Вторник

10.00 -14.00

 «Специальные режимы налогообложения: итоги 2019 года и перспективы 2020 года»

Посаженникова Татьяна Борисовна – директор ООО «Бизнес-Аудит»

Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 516

2900/1800 клиентоам компании «Локсит»

21 ноября 2019, четверг

14.00 — 18.00

 «Выездная налоговая проверка: порядок проведения в 2020 году»

Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК).

Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 516

2600/2000

Индивидуальное подключение

3500/3200

С 26 ноября 2019

по 27 ноября 2019,

вторник — среда

10-00 – 16-00

/9-00 — 15-00

 «Специалист по управлению персоналом» Боярина Марина Владимировна (г. Новосибирск — г. Москва) — Эксперт по вопросам применения трудового законодательства и кадровому делопроизводству, аудитор (кадровое делопроизводство), специалист – практик по трудовым спорам (защита интересов работодателей и работников), консультант по вопросам безопасности, экономики и управления, бизнес-тренер.

Конференц-зал Делового центра «Северянка» (г. Новосибирск, ул. Кирова, 113, 3 этаж).

5800 (1 день — 2900)/

5220 (1 день -2610) рублей

клиентам компании «Локсит»

26 ноября 2019, вторник

10.00 — 15.00

 Заработная плата 2019 — 2020. Изменения в законодательстве, сложные ситуации из практики Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль».

Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 516

300/2200 рублей

клиентам компании «Локсит»

27 ноября 2019, среда

10.00 — 13.00

 «Составление и оптимизация локальных нормативных актов организации»

Курганова Мария Викторовна — эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»

Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 725

1000/0 рублей

клиентам компании «Локсит»

Онлайн

27 ноября 2019, среда

14.00 — 18.00

 Вопросы применения ККТ в 2020 году Самкова Надежда Александровна – ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»..

Онлайн

3200/2500 рублей

клиентам компании «Локсит»

28 ноября 2019,

Четверг

10.00-13.00

 «Электронные трудовые книжки. Документооборот по персональным данным» Карасева Елена Витольтовна – директор ООО «Агентство трудовых споров»

Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 516

2600/1500 рублей клиентам компании «Локсит»

29 ноября 2019,

Пятница

10.00 – 13.00

 «Обзор событий для бухгалтера за 3 квартал» Салахов Дмитрий Асхатович – директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль»

Ул.Вокзальная магистраль, 15 офис 725

1000/0 рублей

клиентам компании «Локсит»

Онлайн

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