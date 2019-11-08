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Скоро и в центре «рванет»: Заменят дырявые коммунальные сети по новому генплану в Бердске

17:45 08.11.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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План развития на ближайшие 20 лет предусматривает строительство новых инженерных сетей. При прокладывании дорог будет сделаны коридоры под коммуникации. Деньги на это мэрия планирует получить от областного и федерального финансирования.

Скоро и в центре рванет: Заменят дырявые коммунальные сети по новому генплану в Бердске
Фекальные аварии участились в Бердске

Заменят дырявые коммунальные сети в Бердске по новому генеральному плану. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Напомним, 7 ноября на сессии депутаты горсовета приняли скандальный генплан. В новому плану развития города в ближайшие 20 лет снесут часть жилого сектора и построят многоэтажки. Но читатели «Курьер. Среда. Бердск» спрашивают о том, как будут строить новые дома на старых коммунальных сетях:

— Вопрос гораздо острее стоит с изношенными коммуникациями, на микрорайоне ЧП практически каждый месяц, скоро и в центре «рванет», — переживает бердчанка Наталья.

Федор Каравайцев сегодня, 8 ноября, отметил «Курьер. Среда. Бердск», что вместе со строительством дорог будут обязательно заменены и коммунальные сети. Напомним, что по генплану планируют продлить улицу Горького к Раздольному и Первомайскую к Микрорайону, соединив их с трассой Р-256. Они должны стать магистральными.

— В рамках строительства улично-дорожных магистралей будут закладываться коридоры под инженерные коммуникации. По генплану мы будем решать сразу две важные задачи – строительство дорог и строительство коммунальных сетей, — уточнил Федор Васильевич.

Что касается денежного вопроса для строительства, то Каравайцев уточнил, что нужно будет областное или федеральное финансирование. Мэрия будет подавать заявки в программы для софинансирования.

Напомним, в Бердске коммунальные сети, как решето. В городе регулярно происходят аварии на водопроводных и тепловых коммуникациях.

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