Тушили пожар в частном доме 8 огнеборцев в Бердске

Пожары в домах происходят часто

7 ноября в 22:57 в Бердске загорелся частный дом. В результате пожара в котельной огнем повреждено напольное покрытие. В 23:10 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.