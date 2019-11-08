7 ноября в 22:57 в Бердске загорелся частный дом. В результате пожара в котельной огнем повреждено напольное покрытие. В 23:10 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Тушили пожар в частном доме 8 огнеборцев в Бердске
12:00 08.11.2019
Очаг возгорания удалось ликвидировать спустя 13 минут. В результате пожара в котельной огнем повреждено напольное покрытие.
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