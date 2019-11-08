2,5 миллиона сообщений в месяц: сибирские компании стали отправлять больше СМС



В среднем за месяц они отправляют 2,5 миллиона сообщений благодаря цифровому сервису, который дает возможность предпринимателям создавать базу клиентов для рассылки, распространять информацию о выгодных акциях или распродажах, а также отслеживать эффективность и окупаемость отдельных рекламных кампаний.

«СМС Реклама» позволяет гибко работать с целевой аудиторией и настраивать рассылку по выделенным параметрам. Например, клиентов магазина можно сгруппировать по полу, возрасту и доходам, после чего отправлять каждой группе определенные предложения. Цифровой сервис также помогает настроить рассылки от имени компании, когда вместо номера отправителя клиенты видят в заголовке сообщения известное название торговой сети или салонов красоты.



«Еще одним преимуществом услуги является возможность контролировать время отправки сообщения, чтобы клиенты не получали рассылку ночью или рано утром. Сервис также позволяет настроить автоматическую подстановку в СМС имени, возраста и даже даты рождения получателя, что помогает вызвать доверие у клиента таким личным отношением со стороны компании», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».В рассылку можно также добавлять временные промокоды для рекламных кампаний, которые создаются в личном кабинете и отправляются каждому контакту из базы. А если в смс-сообщение включить ссылки на общий сайт компании или на страничку с конкретной акцией, то можно проанализировать число заинтересовавшихся клиентов по статистике переходов.Абонентская плата за услугу «СМС Реклама» зависит от размера базы и потребностей заказчика: для предпринимателей доступны готовые пакеты по 500, 1 500, 3000 и 5 000 СМС в месяц. Итоговая плата за сервис суммируется со стоимостью индивидуальной подписи, подключение которой является обязательным условием. При этом к одному ИНН можно привязать до пяти подписей, абонентская плата за каждую — 2 000 рублей в месяц.Оформить заявку на подключение «СМС Рекламы» можно на сайте компании или в личном кабинете корпоративного клиента, на все вопросы по этой услуге и пакетным предложениям для бизнеса специалисты ответят по телефону: 8 800 200 30 00.