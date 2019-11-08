Провалился под лед и утонул 7-летний мальчик в Башкортостане

Трое детей 3, 4 и 7 лет во время игры на берегу озера провалились под лед в воду. Услышав крики детей, четверо местных жителей подбежали к озеру и через непродолжительное время вытащили малолетних из воды.

Дети провалились под лед на реке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту утопления 7-летнего ребенка в озере Малое в селе Байгильдино Нуримановского района.

Как установлено следствием, днем 2 ноября 2019 года трое детей 3, 4 и 7 лет во время игры на берегу озера провалились под лед в воду. Услышав крики детей, четверо местных жителей подбежали к озеру и через непродолжительное время вытащили малолетних из воды. При этом 7-летний ребенок к этому моменту признаков жизни не подавал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники «Скорой медицинской помощи» констатировали смерть ребенка, а также доставили малолетних в местную больницу.

В настоящее время следователем назначен ряд экспертных исследований с целью установления причины смерти ребенка, а также иных обстоятельств, способствовавших произошедшей трагедии, допрашиваются очевидцы и близкие погибшего.

Источник: Следком