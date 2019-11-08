Обучат новым профессиям россиян 50+

Чтобы помочь людям как можно дольше оставаться профессионально востребованными и не отставать от развития технологий, минтруд предложил принимать со следующего года на бесплатное обучение — новой профессии или в рамках повышения квалификации.

Кто сможет получить новую профессию за счет государства

Кто сможет получить новую профессию за счет государства.

Государство всерьез занялось переподготовкой кадров, чтобы люди в возрасте не остались на обочине рынка труда. В России обучение после длительного опыта работы — все еще редкость, тогда как в Европе большинство экономически активного населения регулярно осваивает новые компетенции.

Чтобы помочь людям как можно дольше оставаться профессионально востребованными и не отставать от развития технологий, минтруд предложил принимать со следующего года на бесплатное обучение — новой профессии или в рамках повышения квалификации — всех желающих, достигших возраста 50 лет. Одновременно минэкономразвития предлагает дать компаниям, вкладывающимся в подготовку и переподготовку кадров, дополнительные налоговые льготы.

К бесплатному обучению уже приступили 86 тысяч предпенсионеров, с 2020 года в этой программе сможет участвовать гораздо больше людей

В предложении минтруда речь идет об обучении в рамках федерального проекта «Старшее поколение» (часть нацпроекта «Демография»). Программа заработала в этом году, сейчас она предполагает профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста, который начинается за пять лет до выхода на пенсию. С 2020 года под действие программы попадет значительно более широкий круг людей.

Бесплатное обучение будет доступно как работающим, так и безработным, обратившимся в службы занятости, уточнил глава минтруда Максим Топилин. Помимо служб занятости, на бесплатное обучение можно попасть через своего работодателя, на это юрлицам выделяются специальные компенсации.

С начала года уже заключены договоры на обучение при содействии центров занятости населения 98,7 тысячи предпенсионеров (почти в два раза больше плана на год), к обучению приступили 86 тысяч из них, поясняют в минтруде.

Наиболее эффективно программа обучения реализуется в Белгородской, Костромской, Кировской областях, Мордовии, Татарстане, Крыму, Адыгее, Чувашии, Камчатском крае. Там число участников программы превысило плановые показатели в три и более раза.

Также и предпенсионеры, и — со следующего года — люди старше 50 лет, могут пойти учиться по международным стандартам WorldSkills, и тоже за счет федерального бюджета.

Учиться приходят в основном две категории людей: желающие повысить квалификацию и желающие освоить новую профессию

Академия Worldskills предлагает обучение уже по 127 компетенциям в более чем 600 образовательных центрах (колледжи, техникумы, вузы) почти во всех регионах, рассказывает «РГ» директор Академии «Ворлдскиллс Россия» Светлана Крайчинская. С марта прошли обучение по международным стандартам либо направлены на учебу и приступят к ней в ближайшие дни 17 тысяч человек. А до конца года ожидается, что выучиться по этим стандартам смогут 25 тысяч человек, как и планировалось изначально.

«Снижение возраста бесплатного обучения до 50 лет — это необходимый и назревший шаг. В текущем году в союз поступило немало обращений от людей, не достигших предпенсионных лет, но желающих получить дополнительное образование по международным стандартам и получить сертификат умений и навыков — Скиллс-паспорт», — говорит Крайчинская.

Учиться приходят две основные категории работников. Первая — люди, желающие повысить квалификацию по своей основной профессии, обновить знания и навыки. Вторая — освоить новую профессию. Высокий спрос на компетенции, связанные с программированием и IT-технологиями. Например, специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей — модуль компьютерной диагностики, преподаватели школ, колледжей и вузов — веб-дизайн. Программисты, которые учились в 80-90-е годы, — актуальные программные решения.

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты о нацпроекте «Демография»:

«Профессиональное обучение граждан в рамках нацпроекта — это возможность совершенствовать навыки бесплатно, за счет государства, и быть востребованным работодателем, что особенно важно для работников старших возрастов.»

1334

Государство всерьез занялось переподготовкой кадров, чтобы люди в возрасте не остались на обочине рынка труда. В России обучение после длительного опыта работы — все еще редкость, тогда как в Европе большинство экономически активного населения регулярно осваивает новые компетенции.

До 50 лет работал менеджером? Сейчас выучись на садовника. Почему бы и нет? Фото: iStockДо 50 лет работал менеджером? Сейчас выучись на садовника. Почему бы и нет? Фото: iStockДо 50 лет работал менеджером? Сейчас выучись на садовника. Почему бы и нет? Фото: iStock

Чтобы помочь людям как можно дольше оставаться профессионально востребованными и не отставать от развития технологий, минтруд предложил принимать со следующего года на бесплатное обучение — новой профессии или в рамках повышения квалификации — всех желающих, достигших возраста 50 лет. Одновременно минэкономразвития предлагает дать компаниям, вкладывающимся в подготовку и переподготовку кадров, дополнительные налоговые льготы.

К бесплатному обучению уже приступили 86 тысяч предпенсионеров, с 2020 года в этой программе сможет участвовать гораздо больше людей

В предложении минтруда речь идет об обучении в рамках федерального проекта «Старшее поколение» (часть нацпроекта «Демография»). Программа заработала в этом году, сейчас она предполагает профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста, который начинается за пять лет до выхода на пенсию. С 2020 года под действие программы попадет значительно более широкий круг людей.

Правовые аспекты образования эксперты «РГ» разбирают в рубрике «Юрконсультация»

Бесплатное обучение будет доступно как работающим, так и безработным, обратившимся в службы занятости, уточнил глава минтруда Максим Топилин. Помимо служб занятости, на бесплатное обучение можно попасть через своего работодателя, на это юрлицам выделяются специальные компенсации.

С начала года уже заключены договоры на обучение при содействии центров занятости населения 98,7 тысячи предпенсионеров (почти в два раза больше плана на год), к обучению приступили 86 тысяч из них, поясняют в минтруде.

Наиболее эффективно программа обучения реализуется в Белгородской, Костромской, Кировской областях, Мордовии, Татарстане, Крыму, Адыгее, Чувашии, Камчатском крае. Там число участников программы превысило плановые показатели в три и более раза.

Также и предпенсионеры, и — со следующего года — люди старше 50 лет, могут пойти учиться по международным стандартам WorldSkills, и тоже за счет федерального бюджета.

Учиться приходят в основном две категории людей: желающие повысить квалификацию и желающие освоить новую профессию

Академия Worldskills предлагает обучение уже по 127 компетенциям в более чем 600 образовательных центрах (колледжи, техникумы, вузы) почти во всех регионах, рассказывает «РГ» директор Академии «Ворлдскиллс Россия» Светлана Крайчинская. С марта прошли обучение по международным стандартам либо направлены на учебу и приступят к ней в ближайшие дни 17 тысяч человек. А до конца года ожидается, что выучиться по этим стандартам смогут 25 тысяч человек, как и планировалось изначально.

«Снижение возраста бесплатного обучения до 50 лет — это необходимый и назревший шаг. В текущем году в союз поступило немало обращений от людей, не достигших предпенсионных лет, но желающих получить дополнительное образование по международным стандартам и получить сертификат умений и навыков — Скиллс-паспорт», — говорит Крайчинская.

Учиться приходят две основные категории работников. Первая — люди, желающие повысить квалификацию по своей основной профессии, обновить знания и навыки. Вторая — освоить новую профессию. Высокий спрос на компетенции, связанные с программированием и IT-технологиями. Например, специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей — модуль компьютерной диагностики, преподаватели школ, колледжей и вузов — веб-дизайн. Программисты, которые учились в 80-90-е годы, — актуальные программные решения.

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты о нацпроекте «Демография»:

«Профессиональное обучение граждан в рамках нацпроекта — это возможность совершенствовать навыки бесплатно, за счет государства, и быть востребованным работодателем, что особенно важно для работников старших возрастов.»

Чему учиться, чтобы не остаться без работы

Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые появится в ближайшие десять лет.

В перечень вошли биоинженеры, биофармакологи, биоинформатики, IT-проектировщики «умной среды», специалисты по робототехнике, кибербезопасности, альтернативной энергетике, нейропсихологии, программисты, инженеры, в том числе инженеры 3D-печати, архитекторы и дизайнеры виртуальной реальности.

Остальные профессии не исчезнут, но работодатели в целом будут предъявлять более жесткие требования.

По словам руководителя проекта «Атлас новых профессий», реализуемого АСИ и школой управления «Сколково», Дмитрия Судакова, успех человека будет зависеть и от того, сможет ли он получить навыки XXI века. Для каждой специальности набор требований будет свой. Но современные работодатели выделяют так называемые надпрофессиональные навыки, которые пригодятся в любой отрасли и позволят сделать работу эффективнее. Среди них — системное мышление, умение воспринимать элемент как часть системы, отделять главное от частного. Навыки межотраслевой коммуникации, понимание технологий и процессов в смежных и несмежных отраслях, знание особенностей рынка для различных сфер. Практически любому специалисту нужно будет обладать навыками менеджмента (уметь управлять процессами и проектами), программирования.

Компании получат скидку

Крупным компаниям будет выгоднее заниматься подготовкой специалистов непосредственно в вузах и средних специальных учебных заведениях — инвестиции в кадры позволят им уменьшать налог на прибыль.

Подготовленный минэкономразвития законопроект разрешает относить к расходам на обучение, указанным в ст. 264 Налогового кодекса РФ, взносы в образовательные фонды, передаваемое образовательным организациям оборудование, технику и другое имущество, а также расходы на развитие материальной и учебно-лабораторной базы, на содержание оборудования и техники. Основной критерий получения льгот — прием на работу в данном налоговом периоде хотя бы одного выпускника заведения, которому помогает компания, с заключением трудового договора не менее чем на год.

Кроме того, компании смогут воспользоваться налоговыми льготами в случае передачи имущества центрам оценки квалификации при условии, что в налоговом периоде такие центры провели независимую оценку квалификации хотя бы одного из работников налогоплательщика.

На подпадающие под эти льготы расходы минэкономразвития предлагает установить лимит в 1,5% от общих доходов от реализации компании. В минфине не ответили на запрос о позиции по этому законопроекту.

Почти у всех компаний, принявших участие в специальном опросе, средства на поддержку профобразования не превышают 1% от прибыли, но если инициатива будет принята, две трети опрошенных компаний готовы увеличить эти расходы, указывает министерство со ссылкой на данные «Деловой России» и РСПП.

Источник: РГ