Отстранили от полетов после передачи штурвала подружке пилота компания «ИрАэро»

В соцсетях появилась видеозапись из кабины летящего самолета, за штурвалом которого находится девушка. В «ИрАэро» сначала заявили, что сомневаются, что инцидент связан с пассажирскими перевозками компании.

Транспортная полиция Якутии проверяет видео, на котором пилот Ан-24 посадил за штурвал девушку

Руководство авиакомпании «ИрАэро» отстранило от полетов пилота, которого заподозрили в передаче управления лайнера с пассажирами знакомой. Он отстранен до конца расследования, сказали в пресс-службе перевозчика.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись из кабины летящего самолета, за штурвалом которого находится девушка. Пилот снимает ее на видео и дает советы, «крутить вправо» или влево.

В «ИрАэро» сначала заявили, что сомневаются, что инцидент связан с пассажирскими перевозками компании.

Следственный комитет начал проверку публикаций с видео и возбудил уголовное дело. По версии следствия, пилот доверил управление самолетом Ан-24 знакомой во время рейса из Якутска в Саккырыр 31 августа. В салоне в этом время были пассажиры

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Источник: Иннтерфакс