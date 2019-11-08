Отстранили от полетов после передачи штурвала подружке пилота компания «ИрАэро»

Руководство авиакомпании «ИрАэро» отстранило от полетов пилота, которого заподозрили в передаче управления лайнера с пассажирами знакомой. Он отстранен до конца расследования, сказали в пресс-службе перевозчика.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись из кабины летящего самолета, за штурвалом которого находится девушка. Пилот снимает ее на видео и дает советы, «крутить вправо» или влево.
В «ИрАэро» сначала заявили, что сомневаются, что инцидент связан с пассажирскими перевозками компании.
Следственный комитет начал проверку публикаций с видео и возбудил уголовное дело. По версии следствия, пилот доверил управление самолетом Ан-24 знакомой во время рейса из Якутска в Саккырыр 31 августа. В салоне в этом время были пассажиры
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Источник: Иннтерфакс
"25 лет назад – 23 марта 1994 года в Кемеровской области разбился самолет Airbus A310, который летел из Москвы в Гонконг. В результате крушения лайнера, который носил имя русского композитора Михаила Глинки, погибли все 75 человек, находившихся на борту –63 пассажира и 12 членов экипажа. Одна из причин падения самолета состоит в том, что один из пилотов пустил за штурвал своего 15-летнего сына.
В тот роковой день Эльдар случайно отключил автопилот, но на световое оповещение об этом никто не обратил внимания, а звукового сигнала техника не подала: как выяснилось впоследствии, об этой особенности системы управления команда не подозревала."