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Более 100 сотрудников «Ленты» с кишечной инфекцией отправились в больницу в Петербурге

15:22 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Все сотрудники получают необходимую медицинскую помощь, состояние их здоровья стабильное. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины.

Более 100 сотрудников Ленты с кишечной инфекцией отправились в больницу в Петербурге
Число отравившихся сотрудников «Ленты» в Петербурге превысило 100 человек

Свыше 100 сотрудников центрального офиса компании «Лента» в Петербурге обратились к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания по состоянию на четверг, сообщила пресс-служба компании.

Из более чем 100 пострадавших госпитализировано более 30 человек. Все сотрудники получают необходимую медицинскую помощь, состояние их здоровья стабильное. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины, говорится в сообщении.

В среду, 6 ноября, управление Роспотребнадзора по Северной столице сообщало о 39 госпитализированных после массового отравления в офисе «Ленты» в Петербурге.

Во вторник, 5 ноября, ведомство передавало, что с 3 по 5 ноября кишечная инфекция была зарегистрирована в 55 случаях (53 — сотрудники центрального офиса ООО «Лента», один — работник пищеблока, один — родственник заболевшего сотрудника). На 5 ноября в больницу им. Боткина были госпитализированы 26 заболевших. У людей наблюдаются такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой «Ленты», где питание организовано по типу «шведский стол». В отношении столовой компании составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности.

«Лента» — крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов.

Источник: Интерфакс

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