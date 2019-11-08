Из-за порчи потолка отказываются устанавливать бесплатные пожарные извещатели многодетные семьи Бердска

Пожарный извещатель весит 150 граммов

Отказываются устанавливать бесплатные пожарные извещатели в своем жилье многодетные семьи Бердска.

По контракту датчики оповещения о пожарах в многодетных семьях с октября текущего года устанавливает Ростелеком. Установлено 108 датчиков. До конца декабря необходимо установить еще 900, сообщил на совещании чиновников 5 ноября вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— У нас очень много отказов, примерно половина, — отметил Захаров.

Необходимо понять причину отказа, ведь делается все во благо, в целях безопасности, отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

На закупку 1000 пожарных извещателей были выделены 3 млн рублей из областного и местного бюджетов. Датчики многодетным семьям устанавливают бесплатно. Но бердчанам придется ежемесячно платить за обслуживание — примерно 45 рублей.

Дети не смогут спастись при пожаре

По словам начальника надзорной деятельности в Бердске Николая Степоненкова, установка пожарных извещателей очень важна и обязанность каждого родителя обеспечить безопасность своих детей. Для многодетных семей не должно быть никаких раздумий, устанавливать извещатели или нет — без вариантов, устанавливать, был категоричен Степоненков.

Возможной причиной отказа некоторых семей от установки извещателей могла стать незначительная оплата обслуживания, в районе 50 рублей в месяц, предположил пожарный. Сигнал датчика выводится на пульт ЕДДС, программа ежедневно этот датчик перезапрашивает. И от датчика поступает sms. На это тратится определенная сумма и ее должен оплатить собственник.

— В семьях, где есть дети, безопасность должна стоять на первом месте. При возникновении пожара не всегда взрослые могут принять адекватное решение, как действовать, что тогда говорить о детях. Я настойчиво рекомендую бердчанам устанавливать пожарные извещатели, — акцентировал Николай Анатольевич.

Личный опыт: Датчик предупредил о пожаре

— Много есть мнений об установке пожарных извещателей. Кто-то «за», кто-то «против», у кого-то недостоверная информация — не очень подробно объясняют, когда приходят устанавливать датчики. Кто-то говорит, что надо стену сверлить, кто-то говорит, что на потолок надо вешать. А у кого-то подвесные потолки — не хотят их испортить. Некоторые говорят, что и так расходов много, а тут еще плати каждый месяц. Есть еще один нюанс: кто-то живет в съемном жилье, и зачем устанавливать датчик, если, возможно, вскоре нужно будет съезжать на другую квартиру. А кто-то, наоборот, ждет установщиков, но до них не могут дойти. Мы ведем разъяснение в своих группах, что извещатели крайне необходимы, но не все, к сожалению, это понимает, — объяснила председатель совета многодетных семей Бердска Любовь Тонких.

Любовь Тонких в числе других ожидает установки пожарного извещателя. Хотя в ее доме давно стоит датчик, правда, старого образца. И он срабатывал несколько раз, предупреждая о возможном пожаре.

Как-то бердчанка поставила варить на плиту пельмени. Младшего сына Любовь укладывала спать и попросила старших детей присмотреть за кастрюлей. А они про нее и забыли.

— Датчик сработал. Я прибежала, быстренько датчик отключила. Мне тут же звонят из ЕДДС и спрашивают, что случилось, нужно ли вызывать пожарных. И тут же на телефон начали приходить сообщения: пожар! Пожар! Пожар! На самом деле, это очень удобно. Наш маленький уже подрос и стал очень любопытным. Может подойти и включить плиту. У нас индукционная плита, и был случай, когда кот прошелся по плитке, и она включилась, а на ней стояла мультиварка и начала плавиться, — привела пример Тонких.

По словам Любовь Тонких, тех кто категорически отказывается от установки извещателей, не так уж и много. Все же большая часть многодетных семей хочет установить датчики.

Не можете платить? Поможет город

Как сообщил 7 ноября начальник управления гражданской защиты населения (УГЗН) Василий Пономарев, датчики установлены уже почти у 200 многодетных семей. По заявлению Василия Васильевича, есть некоторые шероховатости в работе, но они устраняются.

Списки многодетных семей для установки пожарных извещателей подготовили и передали в УГЗН бердские социальные службы. Именно УГЗН является заказчиком установки пожарных извещателей. Конкурс по их установке выиграл Ростелеком. Данные списки, в которые вошли адреса и контакты 1000 многодетных семей, переданы исполнителям работ. Сотрудники Ростелекома обзванивают бердчан и договариваются о проведении работ. Подтверждением того, что к вам пришли сотрудники именно этой организации является удостоверение и наличие бланка на подписание согласия на установку пожарного извещателя с формой акта передачи. Многодетные семьи должны высказать свое мнение, что согласны ли они на установку и имеют ли возможность оплачивать обслуживание датчика. Данная информация необходима для того, чтобы знать, кто может сам рассчитываться за обслуживание, а для кого необходимо изыскивать средства, подчеркнул Пономарев. Но нужно знать точную сумму, чтобы запросить в бюджете определенную сумму.

После установки пожарного извещателя с каждой многодетной семьей начальник УГЗН будет работать индивидуально. То есть заключать договора.

Василий Пономарев развенчал миф о том, что извещатели нужно обязательно устанавливать на потолке и основательно закреплять дюбелями. Датчик можно укрепить и на стене с помощью строительного скотча.