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Шляпа не помешает: Система распознает лица спортсменов в фитнес-клубах России

15:25 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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На входе посетителей вместо администраторов будут встречать турникеты с системой распознавания лиц, нейросеть также откроет клиенту шкафчик.

Шляпа не помешает: Система распознает лица спортсменов в фитнес клубах России
Сервис распознавания лиц начали тестировать в фитнес-клубах

Сервис распознавания лиц начнут массово внедрять с 2020 года в российских фитнес-клубах. На входе посетителей вместо администраторов будут встречать турникеты с системой распознавания лиц, нейросеть также откроет клиенту шкафчик.

Программное обеспечение для фитнес-клубов разработано технологическим партнером госкорпорации «Ростех» — компанией NtechLab.

Система способна распознавать лица людей вне зависимости от освещения и угла обзора, а также частично закрытые аксессуарами лица, рассказал гендиректор компании Александр Минин.

Технологию опробовали на пяти клубах, два из которых находятся в Москве, а остальные — в Барнауле и Сургуте. Со следующего года еще 50 фитнес-центров по всей стране оборудуют такой же пропускной системой.

Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком» также планирует встроить систему распознавания лиц в банкоматы, сообщил «Известиям» директор по цифровой идентичности компании Иван Беров.

Для идентификации в банкомате клиенту не нужно будет иметь при себе ни карту, ни мобильный телефон: камера будет встроена в АТМ и узнает человека только по слепку его лица, который хранится в ЕБС, пояснил Беров.

Тинькофф-банк уже тестирует такие банкоматы на своих сотрудниках, рассказали в финансовой организации. Также возможность внедрения технологии подтвердили в Промсвязьбанке и Ак Барс Банке.

Источник: Известия

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