Дмитрий Медведев, Татьяна Голикова и Анна Попова едут с ревизией в Новосибирск

Известно, что едут они в кольцовский «Вектор». Причина визита неизвестна. В самом «Векторе», также, как и в правительстве региона и в администрации Кольцово, официально подтвердить или опровергнуть данные о визите высших чиновниц не смогли.

В Новосибирске ждут Голикову, Попову и Медведева

По информации нескольких источников РБК Новосибирск, до конца этой недели в Новосибирск с визитом прилетят зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

Известно, что едут они в кольцовский «Вектор». Причина визита неизвестна. В самом «Векторе», также, как и в правительстве региона и в администрации Кольцово, официально подтвердить или опровергнуть данные о визите высших чиновниц не смогли.

На следующей неделе, по данным источников, в Новосибирске ждут визита премьера Дмитрия Медведева.

Источник: РБК