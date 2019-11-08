Солдата Рамиля Шамсутдинова вызвался защищать адвокат Кадырова

Родители парня сами «вышли» на Саида-Магомеда Чапанова. Послушав их историю, он проникся. И взялся их защищать, наплевав на большие гонорары.

Трагедия, потрясшая всю страну, произошла 25 октября

«КП» — Северный Кавказ удалось поговорить с Саидом-Магомедом Чапановым. Адвокат Саид-Магомед Чапанов, который в 2015 году представлял интересы главы Чечни Рамзана Кадырова, собирается представлять интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье.

Трагедия, потрясшая всю страну, произошла 25 октября. Молодого человека обвиняют в убийстве двух офицеров и шестерых солдат. Но его родители уверены, что все дело в неуставных отношениях и систематических издевательствах, которым их сын подвергался в воинской части. По их версии, Рамиль совершил преступление в состоянии аффекта.

Тут-то в этом деле и появился Саид-Магомед Чапанов. По словам адвоката, родители парня сами «вышли» на него. Послушав их историю, он проникся. И взялся их защищать, наплевав на большие гонорары.

— Ни о каких больших гонорарах речи не идет. Это обычная крестьянская семья, родители живут в деревне, получают только пенсии, — сразу пояснил адвокат. Господин Чапанов рассказал «КП» — Северный Кавказ, что уже поговорил с отцом Рамилия и готовится вылететь в Читу, чтобы на месте разобраться в причине трагедии со дня на день.

— Я хочу помочь, не умаляя достоинства родственников погибших. Это большая трагедия для всей России! И предстоит разобраться, в чем ее причина. Почему здоровый человек берет автомат и начинает стрелять? Ведь это не просто так. Надо разобраться в сути. Что произошло с этим мальчиком.

А с мальчиком, по словам отца, Салима Шамсутдинова, в последнее время и впрямь творилось что-то неладное, но он только отмахивался от родительских вопросов: «все наладится», «все нормально». А потом вдруг применил оружие против восьмерых человек.

Адвокат видит другую квалификацию действий рядового, нежели ее озвучило обвинение. Он собирается смягчить приговор доказательством состояния аффекта.

— Моя позиция как адвоката — полное сотрудничество со следствием, признание вины. Я вижу немного другую квалификацию действий рядового. Но то, что человек будет осужден — это бесспорно, — заявил Чапанов. Рамилю Шамсутдинову предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которая и прольет свет на обстоятельства произошедшего.

Источник: stav.kp.ru