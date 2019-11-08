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Загорелся двигатель самолета с пассажирами на борту в аэропорту Хабаровска

14:45 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Загорание произошло при запуске двигателя. Его удалось быстро потушить. О пострадавших сведения не поступали.

Загорелся двигатель самолета с пассажирами на борту в аэропорту Хабаровска
Самолет осматривается авиатехниками

Самолет Embraer 190 должен был выполнять рейс по маршруту Хабаровск — Магадан.

Левый двигатель самолета Embraer 190 загорелся в аэропорту Хабаровск-Новый. По информации 5-tv.ru, загорание произошло при запуске двигателя. Его удалось быстро потушить. О пострадавших сведения не поступали. Сейчас пассажиры размещены в здании аэровокзала. Решается вопрос о замене воздушного судна. Лайнер должен был выполнить рейс по маршруту Хабаровск — Магадан. Известно, что на борту самолета находились 19 человек, в том числе один ребенок. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: 5-tv.ru

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От редакции

Боитесь летать?

Аноним, 08 ноября 2019 14:56
«Эмбраэр» — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов.

Все, пора признавать самолеты «Эмбраэр» отстоем?
Аноним, 08 ноября 2019 15:34
Ну пока что все жертвы в этих Эмбрайерах были связаны не с проблемами в авионике, а с действиями пилотов: один в Китае скатился с ВПП ночью в густом тумане - 44 жертвы, другой упал в Мозамбике в результате целенаправленного самоубийства первого пилота из за душевных переживаний в связи с разводом. 33 жертвы. А техника-то работала в обоих случаях норм.

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