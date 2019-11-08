Загорелся двигатель самолета с пассажирами на борту в аэропорту Хабаровска

Самолет осматривается авиатехниками

Самолет Embraer 190 должен был выполнять рейс по маршруту Хабаровск — Магадан.

Левый двигатель самолета Embraer 190 загорелся в аэропорту Хабаровск-Новый. По информации 5-tv.ru, загорание произошло при запуске двигателя. Его удалось быстро потушить. О пострадавших сведения не поступали. Сейчас пассажиры размещены в здании аэровокзала. Решается вопрос о замене воздушного судна. Лайнер должен был выполнить рейс по маршруту Хабаровск — Магадан. Известно, что на борту самолета находились 19 человек, в том числе один ребенок. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: 5-tv.ru