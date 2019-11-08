Долгострой с художественными мастерскими сдадут с эксплуатацию 19 ноября в Бердске

Четвертый год собственники квартир 6-этажки №11 на ул. К. Маркса живут на птичьих правах. Кое-как им удалось добиться отопления и варианта оплаты за услуги ЖКХ — через кассы РКЦ.

В доме №11 на ул. К. Маркса стало тепло

Через месяц после подачи тепла в недостроенную 6-этажку №11 на ул. К. Маркса в Бердске новостройку сдадут в эксплуатацию. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне заморозков 19 октября в квартирах новоселов появилось отопление. И это, несмотря на отсутствие соглашения об оплате коммунальных ресурсов.

В конце октября Госстройнадзор обследовал жилое здание, чтобы принять его в эксплуатацию. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», повторно комиссия приедет 19 ноября, чтобы убедиться в том, что застройщик ПСК «Капитал» устранил указанные недостатки.

— Проверка длится 21 день. Если есть замечания и мы их в рамках проверки устраняем, комиссия приезжает повторно и спокойно принимает дом. И тогда снимутся вообще все проблемы с оплатой коммуналки, — сообщил замдиректора «Капитала» Андрей Кудинов.

Именно вопрос платежей за услуги ЖКХ в недостроенном доме беспокоил жителей, чиновников и коммунальщиков. Из-за этого отопительный сезон в 6-этажке начался позже — не было оснований для заключения договора, так как фактически несданного в эксплуатацию дома априори не существует.

Застройщик авансом заплатил за тепло в замерзавшей новостройке, где из 60 квартир половина уже обжита, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Одновременно все заинтересованные стороны — поставщик ресурсов КБУ, жители, чиновники, застройщик и обслуживающая организация — обсуждали проект соглашения, которое разрабатывал УК «Вымпел Сервис» для подачи тепла в квартиры дома №11 на ул. К. Маркса, до сих пор считающегося строительным объектом.

Дом под присмотром

И вот соглашение одобрил муниципальный Комбинат бытовых услуг. Сейчас у «Капитала» и КБУ есть договор о поставке коммунальных ресурсов. ПСК имеет соглашение с жителями о возмещении расходов. Новоселы будут платить за использованные ресурсы в кассы РКЦ, который по накатанной схеме перечисляет деньги поставщикам услуг — Комбинату и «Вымпелу».

Управляющая компания уже работает на доме в текущем режиме.

— Мы сняли показания приборов учета по воде и теплу. РКЦ заводит лицевые счета. Начали пломбировку квартирных счетчиков, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» текущую ситуацию на 8 ноября директор «Вымпел сервиса» Николай Яковченко.

Жители проблемной 6-этажки будут платить за коммуналку, как и большинство бердчан через пункты Расчетно-кассового центра, через популярные платежные системы. По словам Яковченко, уже со следующей недели решат вопрос по уборке дворовой территории и подъездов. Пока «Вымпел Сервис» взял дом на обслуживание по договору с ПСК «Капитал». Управлять домом «по нормальной схеме» компания сможет только после того, как дом будет официально сдан в эксплуатацию. Таким образом, группа компаний «Вымпел Сервис» обслуживает 89 бердских домов.

— Договора управления с жителями дом на К. Маркса пока нет, так как он не сдан. Когда подпишем договор, будет гораздо проще. Принципиальную схему мы отрегулировали, хотя текущие вопросы, конечно, есть всегда. Но это наша ежедневная работа, — констатировали Яковченко.

«Все позитивно», но проблемы есть

Жители 6-этажки весьма позитивно оценивают свою судьбу. Тепло есть, управляющая компания идет на контакт и активно работает, застройщик устраняет недостатки, чтобы 19 ноября приемка дома состоялась. Помимо доделки 6-го этажа, предусмотренного для художественных мастерских и ставшего камнем преткновения (этаж не был предусмотрен проектом), делают пандус на крыльце высотой 10 см в подъезд.

— Тепло дали — это прекрасно. Но главный вопрос у нас был по оплате. Нашли вариант — платить в одном месте за все услуги ЖКХ, в РКЦ. Застройщик работает. Все у нас позитивно, — оценили собственники квартир. — Но есть небольшие проблемы, скорее, технические, которые решаемы. Например, в некоторых квартирах жалуются, что горячую воду приходится долго сливать — видимо нарушена циркуляция; где-то батареи прохладные. Думаем, «Вымпел Сервис» знает, что с этим делать.

6 ноября жильцы провели собрание, где с руководством УК обсудили больные вопросы. А постоянное взаимодействие происходит в режиме онлайн через мессенджеры. Таким образом в курсе событий находятся как жилищники, так и собственник квартир в новостройке.