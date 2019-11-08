Дрались трое на трое: Забила до смерти девушку банда молодых людей в Екатеринбурге

Между двумя группами молодых людей произошел конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила несовершеннолетняя девушка.

В Екатеринбурге 5 ноября между двумя компаниями подростков, в каждой из которых было по три человека, произошел конфликт. Словесная перепалка закончилось дракой. В результате одной из девушек нанесли серьезные травмы.

— 5 ноября 2019 года, в период с 22:15 до 22.20 часов, у торца дома по улице Машиностроителей, 20, в Екатеринбурге между двумя группами молодых людей (численностью по три человека каждая) произошел конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила несовершеннолетняя девушка, — рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Следователи просят всех, кто узнал этих людей, обратиться к ним. Фото: СУ СКР по Свердловской области Следователи просят всех, кто узнал этих людей, обратиться к ним. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сейчас следователи пытаются выяснить обстоятельства произошедшего, а также найти всех людей, принимавших участие в конфликте.



У разыскиваемой девушки волосы малинового цвета. Фото: СУ СКР по Свердловской области У разыскиваемой девушки волосы малинового цвета. Фото: СУ СКР по Свердловской области

— Следствие обращается ко всем гражданам, которые проходили (либо проезжали на автомобиле) мимо указанного места в указанное время, с просьбой сообщить любую известную информацию об обстоятельствах произошедшего, — просят в СКР.

Особенно следователей интересуют два человека, изображенные на фото, — парень в вязаной шапке с надписью «Лыжня России» и девушка с волосами малинового цвета.

Следователи просят всех, кто узнал этих молодых людей или знает об обстоятельствах конфликта, обратиться по телефонам: 8-953-609-49-55 и 8-950-635-34-30. Конфиденциальность гарантируется.

Источник: kp.ru