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Валенок не будет: Встал на капремонт пимокатный цех в 1944 году в Бердске

18:00 08.11.2019, Галина Панчева Фото: из архива бердского музея
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Даже сильный износ оборудования не мог повлиять на план. После ремонта пимокаты должны были его догнать. Может, и перегнать.

Валенок не будет: Встал на капремонт пимокатный цех в 1944 году в Бердске
Во время войны в Бердске работало немало предприятий и артелей
Сюжет: Город, которого нет
Валенок не будет: Встал на капремонт пимокатный цех в 1944 году в Бердске

Валенок не будет: Встал на капремонт пимокатный цех в 1944 году в БердскеОставили на второй год 211 школьников в БердскеЕщё 28 новостей

С большим трудом приходилось выполнять план в годы Великой Отечественной войны предприятиям Бердска. Иногда ставилась такая высокая планка, которую преодолеть по веским причинам, было просто невозможно.

На совещании исполкома бердского горсовета депутатов трудящихся в 1944 году заслушали отчет о выполнение плана артелями и промпредприятиями города за июль. Это только часть информации из отчета.

Артель «Пролетарий» выполнила план суммарно за июль, но не выполнила задание по основному ассортименту, валенкам. Вследствие сильной изношенности спецоборудования пимокатный цех этой артели 12 июля остановлен на капремонт, который будет завершен 25 августа 1944 года. После ремонта пимокатный цех будет работать на полную мощность и перекроет недоданную продукцию, установленную планом. Производство гончарной посуды улучшено, так как удалось добыть материал для заливки.

Артель «Стахановец» работала с исключительным напряжением. До июня эта артель имела план 75-80 тыс. рублей. А с июля ей дан исключительно напряженный и невыполнимый план в сумме 105 тыс. рублей и 110 тыс. рублей на август. План июля выполнен за счет пошивочной точки в седьмом стройтресте. В конце июля трест ликвидирован, что сократит выполнение плана минимум на 20 тыс. рублей. Помимо этого в августе артель силами своих инвалидов должна заготовить сено и дрова, что извлечет не менее 12 человек. По инициативе горплана возбужден перед облкоопинсоюзом вопрос о пересмотре плана третьего квартала по артели «Стахановец» в сторону уменьшения. В противном случае, план, безусловно, не будет выполнен. Характерно, что при артели горпромсоюза, имеющего в общем вдвое больше рабочих рук и соответствующие производственные мощности, получили от ОПК на июль план в 106,6 тыс. рублей. «Стахановец» в настоящее время ведет большую работу по строительству двух новых цехов — швейного и сапожного. В сентябре они будут сданы в эксплуатацию.

Заканчивается ремонт швейного цеха при швейной фабрике №1. К 1 сентября цех будет готов. По плану с сентября на швейной фабрике устанавливаются дополнительно швейные машины. Подводится высоковольтная линия. В настоящее время фабрика имеет свой движок.

Горпищекомбинат ведет работу по расширению мыловарения. По плану, утвержденному горисполкомом. На заводе металлоконструкций в Кривощеково заказаны чаны для варки мыла. Но заказ выполняется крайне медленно.

Горкомбинат форсирует постройку кожевенного завода, который должен быть пущен в ход не позднее 20 августа.

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