Покончила жизнь самоубийством 11-летняя ученица 5 класса в Новосибирске

Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Девочка умерла не в школе

Прокуратура Первомайского района Новосибирска организовала проверку исполнения законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи со смертью 11-летней ученицы одной из школ г. Новосибирска.

По предварительным данным, несовершеннолетняя пятиклассница покончила жизнь самоубийством.

— Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Это уже четвертая трагедия в регионе за последний месяц. В октябре другая девочка покончила с собой в туалете одной из школ Новосибирска. Через несколько дней из десятиэтажки выпала еще одна школьница. По словам очевидцев, девочке было всего 13 лет.

В конце октябре нашли погибшим в лесу школьника из Бердска.