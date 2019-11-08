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Покончила жизнь самоубийством 11-летняя ученица 5 класса в Новосибирске

14:07 08.11.2019 Фото: pixabay
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Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Покончила жизнь самоубийством 11 летняя ученица 5 класса в Новосибирске
Девочка умерла не в школе

Прокуратура Первомайского района Новосибирска организовала проверку исполнения законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи со смертью 11-летней ученицы одной из школ г. Новосибирска.
По предварительным данным, несовершеннолетняя пятиклассница покончила жизнь самоубийством.

— Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Это уже четвертая трагедия в регионе за последний месяц. В октябре другая девочка покончила с собой в туалете одной из школ Новосибирска. Через несколько дней из десятиэтажки выпала еще одна школьница. По словам очевидцев, девочке было всего 13 лет.

В конце октябре нашли погибшим в лесу школьника из Бердска.

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От редакции

Почему произошла трагедия?

Наталья, 08 ноября 2019 15:12
Предположительно, официальная версия: развод родителей и группа смерти, неофициальная: девочку травили в школе с подачи учителя. Такое, кстати, часто бывает. У нас в школе, тоже учитель предлагал, говорю дословно: "Гнобите её, она виновата....".
Новый мэр, 08 ноября 2019 16:15
Все директора школ, члены ЕР. А у них не принято выносить сор из избы. Поэтому официальная версия всегда виноваты родители.Бердск не исключение,аж прокурор нам лекцию прочитал.

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