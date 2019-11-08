Обвинительный приговор за растрату 1,3 млн рублей оглашает руководителям свалки суд Бердска

Громкий процесс об ущербе муниципальному САХ, длившийся ровно год, завершился. Подсудимые настаивали в показаниях, что Оленича устроить на предприятие приказали глава города Шестернин и первый вице-мэр Тужик. Прокурор просит обоим фигурантам по 3,5 года колонии.

Суд начал оглашать приговор директору САХ Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу (на фото — во втором ряду)

Сегодня, 8 ноября, судья Бердского городского суда Наталья Агеева начала оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей.

Громкий процесс судья Наталья Агеева начала год назад — 1 ноября 2018 года. 24 октября гособвинитель огласил наказание, которого, по его мнению, заслуживают подсудимые. Помощник прокурора Анна Белова попросила суд наказать обоих фигурантов реальным сроком — приговорить каждого к 3,5 годам колонии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимые и их защита не согласны с обвинением и настаивают на оправдательном приговоре. Однако судья начала выносить обвинительный приговор. За первый час она зачитала 15 страниц своего вердикта, состоящего из 100 листов. Но адвокат Оленича Сергей Кречетов уже на этой стадии записал в свой блокнот замечания. По его словам, судья не полностью огласила показания подсудимых. Это может стать поводом для апелляционной жалобы.

Окончательное провозглашения приговора суд перенес. Если наказание будет связано с реальным лишением свободы, то на подсудимых прямо в зале суда наденут наручники, что препроводить их в СИЗО. Напомним, что оба фигуранта в ходе расследования и судебного следствия не содержались под стражей.

Судья сегодня озвучила показания подсудимых: Солопова приняла на работу Оленича по рекомендации мэра Бердска Евгения Шестернина и по приказу первого вице-мэр Александра Тужика, чтобы навести порядок на мусорной свалке. Следствие полагает, что директор САХ вносила в табель заведомо ложные сведения о рабочем времени своего зама, который фактически работу не исполнял.

Солопова и Оленич ставят в заслугу последнего все позитивные преобразования на полигоне ТКО, получение прибыли и ликвидацию пожаров.

Однако нынешний и. о. директора «Спецавтохозяйства» Константин Букреев документально доказал, что все важное на свалке происходило благодаря ему, а не Оленичу. Показания же сотрудников САХ в пользу нового заместителя Букрев объясняет приятельскими отношениями с Солоповой.

Она заявлял суду, что начисления зарплаты Оленичу происходили открыто и легально. И об этом прекрасно знала администрация города. Каждый месяц с апреля 2016 по апрель 2018 года Сергей Оленич, устроенный официально в САХ в качестве замдиректора по техническим и экономическим вопросам, получал аванс и зарплату в сумме около 60 тыс. рублей.

В суде выступал представитель потерпевшей стороны — спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин, который считает, что Сергей Оленич был неправильно оформлен на работу в САХ и, следовательно, незаконно получил из бюджета 1 млн 314 рублей в виде зарплаты, нанеся ущерб муниципальному предприятию и городу.

Дал показания в суде и глава Бердска Евгений Шестернин. По его словам, с приходом на работу Оленича, на свалке прекратились регулярные пожары, а асоциальные личности исчезли с мусорного полигона, работа стабилизировалась. Такого же мнения придерживался Александр Тужик.

Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным. Рассмотрение дела о «хищении воды» вступило в завершающую стадию.

Солопова и Оленич до сих пор не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба в нынешней должности будет зависеть о приговора суда. Его окончательно огласят, вероятнее всего, 11 ноября.