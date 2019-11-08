Андрей Травников подписал план мероприятий сотрудничества Новосибирской области с Павлодарской областью Казахстана

Подписание состоялось в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, по итогам пленарного заседания, в присутствии Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Андрей Травников и Булат Бакауов 7 ноября подписали план мероприятий на 2019-2021 годы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов 7 ноября подписали план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации действующего соглашения о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, по итогам пленарного заседания, в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

«Самые плотные взаимоотношения у нас с Павлодарской областью, потому, что это наш приграничный регион, потому, что у нас заключено соглашение о сотрудничестве. Уже реализована масса проектов. Новый план мероприятий, уже на следующую трехлетку, мы подписали с Акимом Павлодарской области. Наше соглашение не остается в декларативных документах, оно и ранее было насыщено конкретными планами и шагами, и сегодня мы именно такой подход и продолжаем», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами действует уже 16 лет – с 2003 года. Взаимодействие в рамках заключенных соглашений — один из эффективных инструментов международного сотрудничества, который активно используется в нашем регионе, отметил после подписания документа Губернатор. Сегодня Новосибирская область работает по 20 соглашениям о сотрудничестве с такими государствами как Китай, Казахстан, Киргизия, Беларусь, Украина, Республика Корея, Австрия, Норвегия, Испания и другие. Это соглашения, в основном, межрегиональные.

Сегодня развитие взаимовыгодных связей с Республикой Казахстан идёт в рамках Плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2018-2023 годы.

Для справки

По итогам I полугодия 2019 года товарооборот Новосибирской области с Республикой Казахстан составил 252,8 млн. долларов США (11,9% от общего объема товарооборота), экспорт – 169,1 млн долларов США (14,2%), импорт – 83,7 млн долларов США (8,9%).

На казахстанском рынке работает ряд новосибирских предприятий: это ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод», АО «НМЗ «Искра», АО завод «ЭКРАН», ПАО «НМЗ им. Кузьмина», ОАО «Сибиар», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО «Торговая фирма Теплодар», ООО НЭМЗ «ТАЙРА», ОАО «Машиностроительный завод Труд». Они поставляют множество наименований продукции, начиная от промышленных вентиляторов и продукции медицинского назначения и заканчивая обогатительным и литейным оборудованием, сельскохозяйственной техникой.

Источник: Правительство НСО