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Почему ТВК не перевело на цифру центральные каналы?

14:35 08.11.2019
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Бердчане хотят смотреть в цифре положенные 20 каналов. ТВК за 130 рублей предлагает только аналоговую картинку.

В рубрику «Сообщи свою новость» написали Антонина Лазаренко и Анатолий Сопов:

Вся страна перешла на цифровое телевидение. А у меня телевизор новый, 2018 года. И автоматически должно быть без всяких приставок цифровое телевидение — 20 каналов. Но наше ТВК не перешло на цифровое телевидение и предлагает покупать модуль, который стоит 3000 рублей. И тогда будет цифровое телевидение. Я говорю сотрудникам ТВК: зачем мне ваш модуль, если 20 каналов в цмфре должно быть по всей стране. А они мне говорят: у нас кабельное телевидение, все закодировано. По закону они поступают или нет? По телевизору говорили, что все перешли, и не было исключений для кабельного телевидения. К кабельному телевидению я подключилась в 2017 году. Смотрю 44 канала. За 130 рублей в месяц. Все каналы в аналоговом формате. Но самое главное — идет очень плохая картинка. Я постоянно вызываю специалистов ТВК — толка никакого. Сдавала телевизор в сервис, там сказали, что с телевизором все в порядке. И выдали заключение, что дефектов в телевизоре нет. Я была бы согласна и на аналоговое телевидение, лишь бы показывало хорошо. И 3000 рублей не хочется платить. Просила номер телефона начальника, мне его не дают, рассказала Антонина Лазаренко.

Есть постановление правительства по переводу аналогового телевидения на цифровое. Согласно этого постановления частное телевидение, как наше ТВК, обязано перевести эти 20 каналов на кабельное цифровое. Я разговаривал с тэвэкашниками, и они сказали, что у них есть 200 каналов, только подключайтесь. По кабельному телевидению мы смотрим 40 каналов, 20 из них должны смотреть в цифре. А не как сейчас — в аналоге. И так смотрят полгорода. Почему мы за 130 рублей в месяц должны смотреть аналоговое телевидение? Я бы уже давно подключил телевидение по интернету, но остаюсь из-за на ТВК из-за местных новостей, чтобы быть в курсе событий в городе, отметил Анатолий Сопов.

Редакции «Курьера» не удалось оперативно связаться с руководством ТВК. Готовы озвучить их позицию.

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От редакции

Вы смотрите ТВ в цифре?

Аноним, 08 ноября 2019 14:57
Да плюньте на ТВК ,20 каналов в эфире на палку ловяться и совершенно бесплатно
Продавец антенн, 08 ноября 2019 15:00
Установите свою антенну на крышу и получайте 20 цифровых каналов бесплатно!
Аноним, 08 ноября 2019 16:17
Дом 9-и этажный. Квартира на 2-м этаже. Канал забит чёрте чем. Наружный кабель не выход для жителей! ТВК кабель проходит. Старые ТВ кабели и разводка сломаны. Качество ТВК аналога ужасное. Что делать прикажете?
Yaya, 08 ноября 2019 15:44
Открою страшную тайну.. Но новости твк можно смотреть и не будучи абонентом твк, на их сайте.. Для того чтобы к цифровым каналам подключиться у твк, не нужна приставка. Нужен кам-модуль. Который втыкается в слот вашего тв, обеспечивая доступ к цифровым каналам. По кабелю только аналоговый сигнал..

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