Поможет Франции восстановить Нотр-Дам Россия

Переговоры шли весь год, при этом Москва сама предложила помощь. По словам Швыдкого, решение Парижа свидетельствует о признании достоинств российской науки.

Франция решила пригласить Россию принять участие в восстановлении Нотр-Дама

Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел разрушительный пожар. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что переговоры шли весь год, при этом Москва сама предложила помощь. По словам Швыдкого, решение Парижа свидетельствует о признании достоинств российской науки.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Несущая конструкция была объята пламенем, обрушился шпиль. Но само здание и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии уцелели.



Возгорание связывают с реставрационными работами.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

Источник: РИА Новости