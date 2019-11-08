Класс юной полиции предложил открыть в День МВД мэр Бердска

Бердских сотрудников МВД поздравили с профессиональным праздником. За 2019 год было раскрыто 587 преступлений, из них 112 тяжких и особо тяжких, 3 убийства, 50 краж, 33 грабежа.

Среди бердских полицейских много женщин

8 ноября во дворце культуры «Родина» Бердска состоялось городское торжественное собрание посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В этом году российской полиции исполнился 301 год.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают все, кто стоит на страже закона, чья профессиональная деятельность – это залог общественной стабильности, гарантия безопасности и спокойствия граждан нашей страны.

Начали праздник с гимна России и минутой молчании в память о тех, кто ценой своей жизни отстаивали справедливость.



— Приятно видеть дружный коллектив сотрудников органов внутренних дел разных поколений. Один из секретов нашей службы в том и заключается, что какие бы трудности мы не переживали, наша опора в сотрудниках, привыкших ради дела жертвовать свободным временем и семейным уютом. В первую очередь хочу выразить слова признательности ветеранам МВД, благодаря которым сформировался твердый фундамент и кадровое ядро в нашем отделе, – отметил временно исполняющий обязанности начальника Отдела Внутренних дел отдела министерства внутренних дел России по городу Бердску, подполковник полиции Игорь Иус.

Стоит отметить, что за 2019 год было раскрыто 587 преступлений, из них 112 тяжких и особо тяжких, 3 убийства, 50 краж, 33 грабежа.

В небольшом фильме родные и близкие бердских полицейских с экрана поздравили сотрудников органов внутренних дел.

Глава Бердска Евгений Шестернин сказал, что День полиции — всенародный праздник, потому что их работа — безопасность всего общества. Культура, общение, порядочность — все заложено в этой профессии.

— Хочу поблагодарить ветеранов, которые заложили красивую и добрую историю милиции, преходящую в статус полиции Бердска. Приятно было видеть поздравления ребятишек, поздравляющих своих родных и близких. По этому фильму вы увидели, как они растут. Вы приходите домой, когда они уже спят, а уходите — еще спят. Я не поверю, что сотрудники полиции приходят домой в 17.00. Это нереально, — мэр выразил сожаление, что зал неполный, потому что многие несут службу. — Любви, терпения, здоровья, профессионального роста. Спасибо, что есть безопасность в Бердске. У нас есть классы МЧС и медицинский, почему бы нам не сделать класс юной полиции? -выступил с предложением Евгений Шестернин.

За большой вклад в обеспечении общественной безопасности и правопорядка были награждены ветераны службы и действующие сотрудники МВД.

Медали МВД России «За отличие в службе» III степени получили:

Юлия Бойко, Алексей Велижанский, Ян Соннов, Александр Карепин, Марина Комаровская.

Медали МВД России «За отличие в службе» II степени получили:

Марина Дядичко, Альберт Захарченко, Юлия Семьянова, Евгения Никаншина, Александр Шумаков, Александра Рахманова, Ирина Оганесян, Сергей Глик.

Медали МВД России «За отличие в службе» I степени получили:

Егор Смирнов.

А медаль «100 лет милиции России» ветерана внутренних дел Российской Федерации наградили Маргарита Савчук.

На собрании было много женщин. Почему представительницы прекрасного пола Бердска идут служить в полицию — читайте в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова

