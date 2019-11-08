Класс юной полиции предложил открыть в День МВД мэр Бердска

8 ноября во дворце культуры «Родина» Бердска состоялось городское торжественное собрание посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В этом году российской полиции исполнился 301 год.
В этот день свой профессиональный праздник отмечают все, кто стоит на страже закона, чья профессиональная деятельность – это залог общественной стабильности, гарантия безопасности и спокойствия граждан нашей страны.
Начали праздник с гимна России и минутой молчании в память о тех, кто ценой своей жизни отстаивали справедливость.
Стоит отметить, что за 2019 год было раскрыто 587 преступлений, из них 112 тяжких и особо тяжких, 3 убийства, 50 краж, 33 грабежа.
В небольшом фильме родные и близкие бердских полицейских с экрана поздравили сотрудников органов внутренних дел.
Глава Бердска Евгений Шестернин сказал, что День полиции — всенародный праздник, потому что их работа — безопасность всего общества. Культура, общение, порядочность — все заложено в этой профессии.
— Хочу поблагодарить ветеранов, которые заложили красивую и добрую историю милиции, преходящую в статус полиции Бердска. Приятно было видеть поздравления ребятишек, поздравляющих своих родных и близких. По этому фильму вы увидели, как они растут. Вы приходите домой, когда они уже спят, а уходите — еще спят. Я не поверю, что сотрудники полиции приходят домой в 17.00. Это нереально, — мэр выразил сожаление, что зал неполный, потому что многие несут службу. — Любви, терпения, здоровья, профессионального роста. Спасибо, что есть безопасность в Бердске. У нас есть классы МЧС и медицинский, почему бы нам не сделать класс юной полиции? -выступил с предложением Евгений Шестернин.
За большой вклад в обеспечении общественной безопасности и правопорядка были награждены ветераны службы и действующие сотрудники МВД.
Медали МВД России «За отличие в службе» III степени получили:
Юлия Бойко, Алексей Велижанский, Ян Соннов, Александр Карепин, Марина Комаровская.
Медали МВД России «За отличие в службе» II степени получили:
Марина Дядичко, Альберт Захарченко, Юлия Семьянова, Евгения Никаншина, Александр Шумаков, Александра Рахманова, Ирина Оганесян, Сергей Глик.
Медали МВД России «За отличие в службе» I степени получили:
Егор Смирнов.
А медаль «100 лет милиции России» ветерана внутренних дел Российской Федерации наградили Маргарита Савчук.
На собрании было много женщин. Почему представительницы прекрасного пола Бердска идут служить в полицию — читайте в ближайшее время.
Автор видео Елена Белоусова