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Подали в суд на «Экологию-Новосибирск» два перевозчика мусора в Новосибирской области

16:08 08.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В соответствии с расчетами ООО «Эко-Лайн», сумма иска может составить 103,2 млн рублей плюс пени, а ООО «ЛаТранс» — 89,3 млн рублей плюс пени. У подрядчиков появилась кредиторская задолженность за топливо, и действия регоператора «неизбежно ведут к банкротству организации и направлены на устранение с этого рынка».

Подали в суд на Экологию Новосибирск два перевозчика мусора в Новосибирской области
Перевозчики влазят в долги, чтобы мусор вывозился в срок
Сюжет: Мусорная реформа
Подали в суд на Экологию Новосибирск два перевозчика мусора в Новосибирской области

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Компании-перевозчики мусора ООО «ЛаТранс» и ООО «Эко-Лайн» подали в суд на «Экологию-Новосибирск». Сумма требований по каждому из исков — 810 тыс. рублей. Это размер неоплаченных регоператором услуг, считают в компаниях.

Иски от компаний-перевозчиков мусора приняты Арбитражным судом Новосибирской области 7 ноября, но еще не появились в картотеке дел на сайте арбитража. Копии исковых заявлений с отметками о получении опубликованы в сообществе «Народный контроль — Новосибирск» во «ВКонтакте».

Представители компаний пояснили, что в исках фигурирует сумма основного долга — 810 тыс. рублей, однако размер иска планируется увеличить в процессе рассмотрения дела. В соответствии с расчетами ООО «Эко-Лайн», она может составить 103 млн 188 тыс. 287 рублей плюс пени, а ООО «ЛаТранс» — 89 млн 345 тыс. 761 рублей плюс пени.

Ранее в новосибирский арбитраж поступил иск от компании ООО «ЭКО-ЛАЙН», которая также потребовала от регионального мусорного оператора 810 тыс. рублей, планируя впоследствии увеличить сумму иска.

В августе 2019 года новосибирские перевозчики мусора пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на регионального оператора по обращению с отходами. Они заявили о задержке оплаты услуг.

Рег­оператор, «пользуясь своим монопольным положением на региональном рынке услуг по обращению с ТКО», задерживает выплаты за услуги перевозчиков, оказанные в апреле-мае, сказано в жалобах. По данным «ЛаТранс», акты за услуги регоператор вернул лишь во второй половине июля. При этом «Экология-Новосибирск» якобы приняла только 60% работ, заявив, что оставшиеся подлежат дополнительным проверкам.

«Свое волевое решение о неполной оплате регоператор принял в одностороннем порядке, ничем его не мотивировав», — считают перевозчики.

У подрядчиков появилась кредиторская задолженность за топливо, и действия регоператора «неизбежно ведут к банкротству организации и направлены на устранение с этого рынка».

Генеральный директор управляющей компании Группы «ВИС» Кирилл Гапеев признал, что переговоры с перевозчиками — это двусторонний процесс, который идет «достаточно сложно», и заявил о возможности подачи исков против недобросовестных перевозчиков, преследующих свои политические цели. Ранее Тайга. инфо писала, что мусорный регоператор «Экология-Новосибирск» связывает претензии компаний-перевозчиков с предстоящими в 2020 году выборами и не исключает превентивных исков против них.

Однако гендиректор госкомпании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев назвал ситуацию в регионе не столь «острой и критичной», как было заявлено ранее.

«Если между двумя-тремя юрлицами нет консенсуса по взаиморасчетам, они обычно встречаются в суде. Регоператор к этому готов. Если в какой-то момент времени мы не найдем консенсус по объему перевозок, мы будем готовы встретиться в суде, или сами подадим в суд на недобросовестных перевозчиков. В том числе, на тех, кто использует эту ситуацию в своих политических целях. Мы этого не допустим».

Источник: Тайга. инфо

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