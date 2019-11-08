Справочник Киев

Киев — это большой город, в котором легко потеряться даже коренному жителю. Особая проблема возникает тогда, когда нужно найти определенную компанию, которая отсутствует на Гугл картах. Чтобы решить данную неприятность, можно перейти на сайт www.44.ua/catalog, где собран список всевозможных предприятий столицы.
Чем так привлекательна столица
Сюда стекаются толпы туристов, чтобы познакомиться с местным колоритом и узнать культуру Украины. Самое знаменитое сооружение города — Киево-Печерская лавра. Эта достопримечательность представляет собой центр паломничества и монастырь. На ее территории расположены несколько церквей, привлекающие своими золотыми куполами.
Данный архитектурный комплекс привлекает туристов своими подземными ходами, коллекциями золотых предметов скифских времен. Также в Киеве встречаются и другие интересные достопримечательности, такие как: Андреевский спуск, памятник Родина-мать, Софийский собор и многое другое.
Особенности ресурса
44ua — это городской портал, где собраны все компании и организации в Киеве. Разработчики создали удобный интерфейс ресурса, благодаря которому можно найти всю необходимую информацию о том или ином предприятии.
Создатели установили на сайт удобную поисковую систему, с помощью которой можно указать название компании и район, где нужно искать. На выбор пользователям есть несколько категорий:
- Бизнес-услуги.
- Автомобильная сфера.
- Городские службы.
- Интернет-магазины.
- Недвижимость.
- Медицина и здравоохранение.
- Промышленные предприятия.
- Сервисные центры.
- Юридические услуги.
- Шоппинг.
Для каждой компании выделен отдельный пункт, где можно посмотреть не только основную информацию, но и отзывы посетителей. Благодаря оставленным оценкам, формируется рейтинг организации, после чего новый пользователь сможет его посмотреть.
Кроме того, на главной странице указаны организации, которые за последнее время пользовались спросом у посетителей. В самой нижней части ресурса указаны контактные данные владельца.