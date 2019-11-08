Справочник Киев



Киев — это большой город, в котором легко потеряться даже коренному жителю. Особая проблема возникает тогда, когда нужно найти определенную компанию, которая отсутствует на Гугл картах. Чтобы решить данную неприятность, можно перейти на сайт www.44.ua/catalog, где собран список всевозможных предприятий столицы.

Чем так привлекательна столица



Бизнес-услуги.

Автомобильная сфера.

Городские службы.

Интернет-магазины.

Недвижимость.

Медицина и здравоохранение.

Промышленные предприятия.

Сервисные центры.

Юридические услуги.

Шоппинг.

Киев — это многомиллионный город, а по совместительству еще и столица Украины, расположенный на берегу Днепра. Город прославился своими архитектурными памятниками, историческими музеями и другими достопримечательностями.Сюда стекаются толпы туристов, чтобы познакомиться с местным колоритом и узнать культуру Украины. Самое знаменитое сооружение города — Киево-Печерская лавра. Эта достопримечательность представляет собой центр паломничества и монастырь. На ее территории расположены несколько церквей, привлекающие своими золотыми куполами.Данный архитектурный комплекс привлекает туристов своими подземными ходами, коллекциями золотых предметов скифских времен. Также в Киеве встречаются и другие интересные достопримечательности, такие как: Андреевский спуск, памятник Родина-мать, Софийский собор и многое другое.Особенности ресурса44ua — это городской портал, где собраны все компании и организации в Киеве. Разработчики создали удобный интерфейс ресурса, благодаря которому можно найти всю необходимую информацию о том или ином предприятии.Создатели установили на сайт удобную поисковую систему, с помощью которой можно указать название компании и район, где нужно искать. На выбор пользователям есть несколько категорий:

Для каждой компании выделен отдельный пункт, где можно посмотреть не только основную информацию, но и отзывы посетителей. Благодаря оставленным оценкам, формируется рейтинг организации, после чего новый пользователь сможет его посмотреть.

Кроме того, на главной странице указаны организации, которые за последнее время пользовались спросом у посетителей. В самой нижней части ресурса указаны контактные данные владельца.