08.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Справочник Киев

16:55 08.11.2019
0

Многие стремятся к тому, чтобы покорить столицу.

Справочник Киев
Киев — это большой город, в котором легко потеряться даже коренному жителю. Особая проблема возникает тогда, когда нужно найти определенную компанию, которая отсутствует на Гугл картах. Чтобы решить данную неприятность, можно перейти на сайт www.44.ua/catalog, где собран список всевозможных предприятий столицы.
Чем так привлекательна столица

Киев — это многомиллионный город, а по совместительству еще и столица Украины, расположенный на берегу Днепра. Город прославился своими архитектурными памятниками, историческими музеями и другими достопримечательностями.
Сюда стекаются толпы туристов, чтобы познакомиться с местным колоритом и узнать культуру Украины. Самое знаменитое сооружение города — Киево-Печерская лавра. Эта достопримечательность представляет собой центр паломничества и монастырь. На ее территории расположены несколько церквей, привлекающие своими золотыми куполами.
Данный архитектурный комплекс привлекает туристов своими подземными ходами, коллекциями золотых предметов скифских времен. Также в Киеве встречаются и другие интересные достопримечательности, такие как: Андреевский спуск, памятник Родина-мать, Софийский собор и многое другое.
Особенности ресурса
44ua — это городской портал, где собраны все компании и организации в Киеве. Разработчики создали удобный интерфейс ресурса, благодаря которому можно найти всю необходимую информацию о том или ином предприятии.
Создатели установили на сайт удобную поисковую систему, с помощью которой можно указать название компании и район, где нужно искать. На выбор пользователям есть несколько категорий:

  • Бизнес-услуги.
  • Автомобильная сфера.
  • Городские службы.
  • Интернет-магазины.
  • Недвижимость.
  • Медицина и здравоохранение.
  • Промышленные предприятия.
  • Сервисные центры.
  • Юридические услуги.
  • Шоппинг.

Для каждой компании выделен отдельный пункт, где можно посмотреть не только основную информацию, но и отзывы посетителей. Благодаря оставленным оценкам, формируется рейтинг организации, после чего новый пользователь сможет его посмотреть.
Кроме того, на главной странице указаны организации, которые за последнее время пользовались спросом у посетителей. В самой нижней части ресурса указаны контактные данные владельца.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе будь скотиной: Как выбрать пиво, вино, водку и не отравиться, рассказывает нарколог из Бердска 1
20:00 08-11-2019
Не будь скотиной: Как выбрать пиво, вино, водку и не отравиться, рассказывает нарколог из Бердска
Из-за "служебной необходимости" хранил у родителей $50 млн, €1 млн и 15 млн руб. полковник ФСБ России Черкалин 1
19:41 08-11-2019
Из-за
Папе на небеса: девочка получила письмо от умершего отца
19:31 08-11-2019
Папе на небеса: девочка получила письмо от умершего отца
Покончила жизнь самоубийством 11-летняя ученица 5 класса в Новосибирске 3
19:07 08-11-2019
Покончила жизнь самоубийством 11-летняя ученица 5 класса в Новосибирске
БердскПроценты за задержку зарплаты взыскивает с обанкротившегося «Мастер и К» экс-работник в суде Бердска 1
18:15 08-11-2019
Проценты за задержку зарплаты взыскивает с обанкротившегося «Мастер и К» экс-работник в суде Бердска
Дороти Флауэрс: Всю жизнь пью шампанское и дожила до 108 лет 2
18:06 08-11-2019
Дороти Флауэрс: Всю жизнь пью шампанское и дожила до 108 лет
Каких мозолей на руках нужно опасаться?
18:01 08-11-2019
Каких мозолей на руках нужно опасаться?
Быстрая смерть и бедность ждет поколение миллениалов 1
18:00 08-11-2019
Быстрая смерть и бедность ждет поколение миллениалов
БердскВаленок не будет: Встал на капремонт пимокатный цех в 1944 году в Бердске
18:00 08-11-2019
Валенок не будет: Встал на капремонт пимокатный цех в 1944 году в Бердске
Повод для радости: врачей в США и Англии меньше, чем в России 2
17:56 08-11-2019
Повод для радости: врачей в США и Англии меньше, чем в России