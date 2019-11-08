Временный мост через рельсы для ремонта старого перехода установили на вокзале Бердска

Железнодорожники надеются научить бердчан ходить по мосту без риска для жизни. Для ликвидации несанкционированной парковки закатали в асфальт привокзальную территорию.

На обновленном мосту появятся обозначения для слепых

На вокзале Бердска идет реконструкция пешеходного моста через рельсы. На нем ремонтируют ступени, перила, покрытие. Его уже покрасили в серый цвет. На время ремонт проход по мосту закрыли, соорудив временный — он коричневый. Как сообщила начальник станции Бердск Наталья Ковалева, по окончании ремонтных работ временное сооружение уберут. А в ходе реконструкции вокзального комплекса, которая уже началась, у моста уберут спуски на перроны.

Таким образом, надземный переход через рельсы сохранят только для людей, живущих за железной дорогой. Это будет их путь в центр города. Соединение пешеходного моста через трассу Р-265 на ул. Вокзальной с переходом через железнодорожные пути, как планировалось ранее, вряд ли возможно. Это дорогое удовольствие и требует согласования разных ведомств. Хотя начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев заявил, что проект прорабатывается. Стоимость моста через трассу и рельсы — 70 млн рублей.

Но удобство и безопасность пассажиров в любом случане обеспечат. В том числе и большой площадью парковок. Слева от здания бердского вокзала уже закатывают в асфальт обширную территорию. Сюда перенесут несанкционированную стоянку, которая сейчас располагается справа от вокзала. На новой большой парковке найдется место для автобусов междугородного сообщения, городского общественного транспорта и личных автомобилей.

По плану реконструкции РЖД к старому зданию вокзала пристроят новое здание терминала. В нем будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные и санитарно-бытовые помещения.

Начальник станции Бердск Наталья Ковалева надеется, что по окончании строительства вокзального комплекса жители улиц, расположенных за железной дорогой перестанут ходить по железнодорожным путям. Несмотря на все запретительные меры, люди продолжают игнорировать мост, рискуя жизнью. Пешеходы понимают, что движение по рельсам может закончиться трагедией, но продолжают сокращать путь, а с этим, возможно, и жизнь.

Подробности — в ближайшее время.

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