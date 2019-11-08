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Шок брака: В ветер и снег 4 пары обменялись кольцами в Бердске

17:23 08.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Три пары передумали связывать себя узами брака. Некоторые невесты не являются в ЗАГС, потому-что рожают прямо в день регистрации.

Шок брака: В ветер и снег 4 пары обменялись кольцами в Бердске
Мало кто отважился на брак во вторую пятницу ноября

По традиции, «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов. В пятницу в нашем городе была очень мерзская погода. В ветер и снег хочется сидеть дома под теплым пледом и пить чай. Но есть смельчаки, которые отважились на брак в холодное время года.

И вот она — как чудное виденье, как гений чистой красоты, среди серости и промозглости появляется невеста в белоснежном платье. В меховой пелерине девушка просто очаровательна. У ЗАГСа молодоженов ожидают родственники и знакомые, они поздравляют жениха и невесту с праздником.

Татьяна познакомилась с Сергеем Бутаровым через подругу. Встречались два года. Невеста мечтает о долгой и счастливой семейной жизни, а жених считает, что для этого нужно любить друг друга.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 8 ноября должны было пожениться 7 пар. Но три — передумали.
— Такое бывает редко, однажды, одна из пар не пришли на регистрацию, потому-что невеста родила. Остальные просто забирают паспорта не объясняя причины, — призналась специалист.

Шок брака: В ветер и снег 4 пары обменялись кольцами в Бердске

Татьяна и Сергей Бутаровы познакомились через подругу

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