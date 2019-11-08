Убили в массовой драке 15-летнюю девочку подростки в Екатеринбурге

Вечером 5 ноября 2019 года у торца дома по улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге между двумя группами молодых людей (численностью по три человека каждая) произошёл конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила 15-летняя девушка, которая от полученного ранения в последующем скончалась. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), пишет сайт СК РФ.

На первоначальном этапе установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Произошедший конфликт носил спонтанный характер, его участники (с каждой из сторон) ранее не были знакомы друг с другом, а после того, как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов её компании скрылись с места происшествия.

Вместе с тем в распоряжении следствия оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой были запечатлены двое из скрывшихся участников конфликта. В этой связи следователями СК России и подключившимися к выяснению обстоятельств произошедшего следователями-криминалистами из регионального следственного управления было принято решение обратиться к общественности через средства массовой информации с просьбой помочь в установлении личностей участников инцидента, попавших в поле зрения видеокамеры.

Ряд СМИ города Екатеринбурга с готовностью откликнулись на просьбу следствия и разместили на своих интернет-страницах фотографии разыскиваемых лиц и информацию о том, что устанавливаются также люди, которые были непосредственными очевидцами произошедшего между людьми конфликта. После размещения данных публикаций в тот же день на указанные телефоны сотрудников СК России поступил ряд звонков от граждан, которые существенно дополнили уже полученные к тому моменту сведения, добытые следователями и полицейскими в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, были получены важные сведения от очевидцев, способствовавшие восстановлению объективной картины произошедшего.

По итогам проведённой следственно-оперативной группой работы и благодаря активной помощи представителей СМИ и общественности было установлено местонахождение 16-летнего юноши, подозреваемого в нанесении девушке телесного повреждения, от которого наступила её смерть. В настоящее время молодой человек задержан и даёт признательные показания.

В ходе следствия выясняются точные мотивы совершённого преступления, иные юридически значимые обстоятельства, продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления точной причины смерти несовершеннолетней потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем следствием выясняются все причины и условия, способствовавшие совершению указанного особо тяжкого преступления, с целью последующего принятия мер профилактического характера по недопущению подобных фактов впредь.