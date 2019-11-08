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Повод для радости: врачей в США и Англии меньше, чем в России

17:56 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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В России по 4 врача на каждую 1 000 граждан. В Америке и Великобритании, соответственно, 2,6 и 2,8 врача на каждую 1 000 граждан.

Повод для радости: врачей в США и Англии меньше, чем в России
Россия обошла США и Британию по числу врачей

Новый отчёт ОЭСР показал количество врачей на душу населения в разных странах мира. Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.

Америка и Великобритания обладает чуть ли ни самым малым числом врачей на душу населения среди всех развитых стран мира. В этих государствах, соответственно, 2,6 и 2,8 врача на каждую 1 000 граждан. Это гораздо хуже, чем в таких государствах, как Коста-Рика, Литва и Россия. Отметим, что в России, в соответствии с этим отчётом, по 4 врача на каждую 1 000 граждан. Самая большая пропорция наблюдается в Греции, которая уже много лет страдает от экономического кризиса. Здесь более чем 6,1 врача на каждую тысячу граждан.

А вот на самом дне этого списка такие государства, как Индонезия, Индия и Южная Африка, уже давно столкнувшиеся с проблемой перенаселения. Здесь на каждую тысячу граждан не наберется даже одного медицинского специалиста. Эксперты подчеркивают, что нехватка врачей не является новостью для властей всех государств в этом рейтинге, и количество медиков продолжает падать, так как из-за увеличения продолжительности жизни растет число их пациентов. К сожалению, на смену уходящим в отставку старым врачам не приходит адекватного количество молодых специалистов.

Данный рейтинг был составлен на основе информации, собираемой в 2017 году. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — это международная организация, в которую входит 36 государств-участников. Эксперты ОЭСР изучают экономику и население развитых государств.

Источник: МедикФорум

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От редакции

А почему медицина тогда хуже?

Аноним, 08 ноября 2019 18:01
Не понимаю чему здесь радоваться?Злорадствовать?Автор данной статьи вообще в адеквате с такими заголовками?Или "там" живут фашисты?
Аноним, 08 ноября 2019 18:13
НВР: А кто сказал что хуже?
Ну вижу серьезных проблем если оценивать одинаково.
Что в штатах или Англии пользоваться медициной, надо либо иметь страховку, либо платить.
Платите здесь и будете иметь хорошую и беспроблемную медицину. Причем в России она разумеется еще и дешевле будет на порядки при том же уровне комфорта (сравните например цену удаления апендикса в частной клинике Н-ска и например в городе Даллас).

Тут ведь все фишка в том, что сравнивать!
А сравнивают обычно платную медицину в западных странах и бесплатную в России.
Ну с таким подходом чего удивляться то? Скорее сочувствовать надо умственным способностям сравнильщиков.

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