Повод для радости: врачей в США и Англии меньше, чем в России

В России по 4 врача на каждую 1 000 граждан. В Америке и Великобритании, соответственно, 2,6 и 2,8 врача на каждую 1 000 граждан.

Россия обошла США и Британию по числу врачей

Новый отчёт ОЭСР показал количество врачей на душу населения в разных странах мира. Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.

Америка и Великобритания обладает чуть ли ни самым малым числом врачей на душу населения среди всех развитых стран мира. В этих государствах, соответственно, 2,6 и 2,8 врача на каждую 1 000 граждан. Это гораздо хуже, чем в таких государствах, как Коста-Рика, Литва и Россия. Отметим, что в России, в соответствии с этим отчётом, по 4 врача на каждую 1 000 граждан. Самая большая пропорция наблюдается в Греции, которая уже много лет страдает от экономического кризиса. Здесь более чем 6,1 врача на каждую тысячу граждан.

А вот на самом дне этого списка такие государства, как Индонезия, Индия и Южная Африка, уже давно столкнувшиеся с проблемой перенаселения. Здесь на каждую тысячу граждан не наберется даже одного медицинского специалиста. Эксперты подчеркивают, что нехватка врачей не является новостью для властей всех государств в этом рейтинге, и количество медиков продолжает падать, так как из-за увеличения продолжительности жизни растет число их пациентов. К сожалению, на смену уходящим в отставку старым врачам не приходит адекватного количество молодых специалистов.

Данный рейтинг был составлен на основе информации, собираемой в 2017 году. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — это международная организация, в которую входит 36 государств-участников. Эксперты ОЭСР изучают экономику и население развитых государств.

Источник: МедикФорум