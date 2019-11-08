Дороти Флауэрс: Всю жизнь пью шампанское и дожила до 108 лет

У британки нет детей, после смерти мужа ее навещает племянница. В день 108-летия Дороти получила около 600 открыток от поклонников из разных уголков планеты. Живет она в доме престарелых.

Дороти Флауэрс сейчас 108 лет и она живет в доме престарелых в анлийском городе Харрогейт

Жительница британского города Харрогейт поделилась необычным секретом долголетия. Стоит признаться, что большинство врачей, скорее всего, признали бы его вредным.

Британка Дороти Флауэрс, дожившая до 108 лет, раскрыла свой секрет долголетия, передает The Independent.

Женщина проживает в английском городе Харрогейт в доме престарелых, пишет Газета.ру

По ее признанию, она всю жизнь любила шампанское и никогда не пила другой напиток. Женщина считает, что именно ему она обязана своей долгой жизнью.

Соседи Флауэрс по дому престарелых подтвердили ее слова, отметив, что никогда не видели, чтобы женщина пила что-то другое.

У британки нет детей, после смерти мужа ее навещает племянница. В день 108-летия Дороти получила около 600 открыток от поклонников из разных уголков планеты.