Папе на небеса: девочка получила письмо от умершего отца

6-летняя Холли Морган отправила покойному отцу открытку. И получила ответ, в котором говорилось, что открытка «преодолела звезды и другие космические объекты и была доставлена папе в рай».

Девочка потеряла отца летом прошлого года и тяжело переживала утрату

Шестилетняя жительница английского графства Чешир Холли Морган отправила покойному отцу открытку и получила неожиданный ответ, сообщает Daily Mail.

Девочка потеряла отца летом прошлого года и тяжело переживала утрату.

В октябре ему могло бы исполниться 47 лет. Девочка решила поздравить отца и отправила ему поздравительную открытку. На конверте она написала: «Папе на небеса».



Спустя несколько дней семья Морган обнаружила в почтовом ящике письмо на имя Холли. В нем говорилось, что открытка «преодолела звезды и другие космические объекты и была доставлена папе в рай».Мать девочки поблагодарила сотрудников почты и рассказала, что дочь была очень счастлива, когда прочитала ответ.

Источник: РИА Новости