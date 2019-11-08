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Папе на небеса: девочка получила письмо от умершего отца

19:31 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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6-летняя Холли Морган отправила покойному отцу открытку. И получила ответ, в котором говорилось, что открытка «преодолела звезды и другие космические объекты и была доставлена папе в рай».

Папе на небеса: девочка получила письмо от умершего отца
Девочка потеряла отца летом прошлого года и тяжело переживала утрату
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Папе на небеса: девочка получила письмо от умершего отца

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Шестилетняя жительница английского графства Чешир Холли Морган отправила покойному отцу открытку и получила неожиданный ответ, сообщает Daily Mail.
Девочка потеряла отца летом прошлого года и тяжело переживала утрату.
В октябре ему могло бы исполниться 47 лет. Девочка решила поздравить отца и отправила ему поздравительную открытку. На конверте она написала: «Папе на небеса».

Спустя несколько дней семья Морган обнаружила в почтовом ящике письмо на имя Холли. В нем говорилось, что открытка «преодолела звезды и другие космические объекты и была доставлена папе в рай».
Мать девочки поблагодарила сотрудников почты и рассказала, что дочь была очень счастлива, когда прочитала ответ.

Источник: РИА Новости

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