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Осыпали полудрагоценными камнями «Мисс леди Вселенная-2019»

21:04 08.11.2019 Фото: https://vk.com/misssofi18
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18 — летняя София Мизерная, обучающаяся в Донском педагогическом колледже, получила в Москве главную корону конкурса красоты Miss Lady Universe 2019. Донской красавице удалось обойти 27 конкурсанток со всего мира.

Осыпали полудрагоценными камнями «Мисс леди Вселенная 2019»
Победительницу «Мисс леди Вселенная-2019» короновали килограммовой короной

18-летняя студентка стала «Мисс леди Вселенная-2019».

София Мизерная, обучающаяся в Донском педагогическом колледже, получила в Москве главную корону конкурса красоты Miss Lady Universe 2019. Донской красавице удалось обойти 27 конкурсанток со всего мира.

В соответствии с условиями конкурса, девушка должна была презентовать себя в конкурсе «Визитная карточка», выйти сначала в спортивном костюме, показать творческую программу, пройти в национальном костюме, а потом выйти в вечернем платье.

По словам Софии, ее просто осыпали полудрагоценными камнями. Корона, которой ее короновали как победительницу, весила около килограмма из-за полудрагоценных камней, в кристаллах Swarovski была и лента абсолютной победительницы. Кроме этого девушка получила от спонсора конкурса подарочный сертификат на создание профессионального модельного портфолио у столичного фотографа.

Известно, что донская красавица родилась и выросла в Таганроге. На родине Чехова София занималась художественной гимнастикой, а после окончания школы переехала в Ростов. Сейчас Мизерная учится на третьем курсе по специальности «физическая культура». Свою дальнейшую жизнь девушка связывает не только с тренерской деятельностью, но и с модельным бизнесом. После победы в конкурсе она значительно приблизилась к воплощению своей мечты.

Источник: МедикФорум

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