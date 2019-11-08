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Общество / Стиль жизни

Трудоголик? Тогда защищай свое сердце, желудок и иммунитет!

22:06 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Трудоголизм способен подарить не только толстый кошелек, но и целый букет болезней. Переработка не несет пользы, а напротив изнашивает организм. Например, участились случаи смерти в 30-35 лет из-за инсультов и инфарктов.

Трудоголик? Тогда защищай свое сердце, желудок и иммунитет!
Трудоголизм способствует развитию заболеваний жкх и сердечно-сосудистой системы

Статистика показывает, что 50% жителей России жертвуют отпуском, а иногда и выходными, чтобы заработать больше денег. Опрос проводили Аналитики центра НАФИ среди 1,6 тысячи человек в 52 регионах России. Врачи рассказывают, какими болезнями грозит подобный трудоголизм.

Также исследователи выясняли, что 25% не ездит к родственникам в другие регионы из-за нехватки средств, а 29% не посещают театры и другие культурные события по этой же причине.

Кардиолог, профессор Юрий Серебрянский заявляет, что такой уровень трудоголизма изнашивает организм. Например, участились случаи смерти в 30-35 лет из-за инсультов и инфарктов. А те, кто выжил, начинает еще в молодости страдать хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервными расстройствами.

Органы-мишени трудоголиков

Сердце и сосуды
Постоянное напряжение изнашивает сосуды.

Желудочно-кишечный тракт
Под действием стресса снижается выработка необходимых веществ для восстановления слизистой, как итог – гастрит и язва.

Ослабленный иммунитет
Организм будет сам пытаться устроить себе отдых – трудоголики чаще заражаются гриппом и другими простудными заболеваниями.

Мозг
Состояние нервного перенапряжение не дает мозгу переключится и расслабится, в результате наступает депрессия, расстройства пищевого поведения, бессонница, нервные срывы.

Почему нужно отдыхать?

По словам врачей, отдых должен быть полноценным, если заниматься на выходные дачей, ремонтом, то это сравнимо с обычным работой и не несет пользы. Лучше всего – путешествовать.

Психотерапевт Анна Таипова советует в выходные не увлекаться соцсетями и интернетом. Если на путешествия в дальние страны нет средств, то можно пойти на прогулку по местным паркам, встретится с друзьями. В этом есть положительный аспект и для работы – от здорового, отдохнувшего и счастливого человека больше пользы.

Источник: МедикФорум

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