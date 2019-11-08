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Здоровье / Общество

Бессонница на 25% увеличивает риск инфарктов и инсультов

21:59 08.11.2019 Фото: pixabay.com
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Наблюдения за группой из нескольких сотен тысяч человек китайские исследователи проводили в течение 10 лет. Установлено, что чем чаще люди сталкивались с бессонницей, тем выше оказывалась вероятность впоследствии стать жертвами инфарктов и инсультов.

Бессонница на 25% увеличивает риск инфарктов и инсультов
Бессонница приближает инфаркты и инсульты

Масштабное исследование с участием 500 000 человек показало ещё одну опасность бессонницы. При хроническом дефиците сна намного увеличивается риск инфарктов и инсультов.

Вот неприятная новость, от которой у некоторых из нас может полностью пропасть сон. Но особенно неприятной она будет для тех, у кого и без того серьёзные проблемы с ночным отдыхом. Китайские исследователи провели наблюдения с участием почти 500 000 человек, которые показали, что у жертв бессонницы намного чаще наблюдаются инфаркты и инсульты. Доказано, что хроническая бессонница приближает эти серьезнейшее сердечно-сосудистые заболевания на 25%. Это еще одно исследование, которое связывает нарушения сна с целым рядом тяжелых расстройств здоровья.

Науке уже известно, что бессонница, от которой страдает, по самым осторожным подсчетам, каждый третий взрослый человек, изменяет функционал нашего организма. Сон необходим для восстановления всех систем, он возвращает энергию и освежает. Кроме того, сон важен для нормального функционирования иммунной и сердечно-сосудистой систем, которым тоже требуется отдых. Без этого отдыха системы дают сбой. При бессоннице увеличивается артериальное давление и нарушается метаболизм, а это известные факторы риска сердечно-сосудистых болезней.

Наблюдения за группой из нескольких сотен тысяч человек китайские исследователи проводили в течение 10 лет. Средний возраст участников наблюдения составил 51 год, ранее у них не было проблем с сердцем. Установлено, что чем чаще люди сталкивались с бессонницей, тем выше оказывалась вероятность впоследствии стать жертвами инфарктов и инсультов. В течение 10 лет было зафиксировано 130 032 подобных случая.

Источник: МедикФорум

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