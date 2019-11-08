Скрипите зубами во сне, почему? Причины бруксизма

Данное явление очень часто говорит о возможной эпилепсии, упустив такой важный симптом, можно столкнуться с серьёзными последствиями запущенного заболевания. О чем еще свидетельствует скрип зубами во сне рассмотрим в материале.

Скрипеть зубами человек во сне может из-за склонности к эпилепсии

У некоторых людей возникает такое явление по ночам, как скрип зубами. Это может быть неприятно, некрасиво, жутко, но деться от этого, кажется, невозможно. Но на самом деле скрип зубами в состоянии покоя может говорить о довольно серьёзных проблемах со здоровьем.

Причины, по которым человек скрипит зубами

Во-первых, скрипеть зубами человек во сне может из-за склонности к эпилепсии.

Во-вторых, это явление вызывают болезни или дефекты зубов. Они могут быть как врождёнными, так и приобретёнными. Например, из-за неправильного прикуса, неровного зубного ряда, шатающихся отдельных зубов.

В-третьих, скрипеть зубами можно по причине синдрома беспокойных мышц. Это может возникать на фоне усталости, нервного переутомления, возбуждения, вызванного разными факторами, в том числе приёмом медикаментов или кофе.

В-четвёртых, скрип зубами во сне также вызывают нарушения челюстного строения.

Многие убеждены, что люди скрипят зубами во сне из-за глистов. Отчасти это действительно так. Но заболевание называется энтеробиоз.

Опасность бруксизма

Мало кого, пожалуй, будет радовать скрип зубами. Особенно это касается близких людей, которые вынуждены слушать оды по ночам. Но опасен ли бруксизм? К сожалению, можно действительно говорить о его опасности.

Так как данное явление очень часто говорит о возможной эпилепсии, то упустив такой важный симптом, можно столкнуться с серьёзными последствиями запущенного заболевания.

Если речь идёт о временном стрессе или усталости, то в этом тоже нет ничего хорошего. Во-первых, стресс негативно сказывается на состоянии здоровья в целом. Во-вторых, из-за постоянного скрипа зубами образуются их повреждения.

При причине дефект костей челюсти эта проблема может только усилится. Например, больше испортится прикус, очертания лица, разовьются болезни щеки.

Ну и надо заметить, что из-за скрипа зубами сильно ухудшается качество сна. Если человек не может до конца расслабиться, то его челюсти сжимаются, а мышцы продолжают работать. С утра у него может ухудшиться настроение, он не выспится, появятся головные боли.