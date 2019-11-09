После дождя: Морозы до -18 идут в Сибирь, в Бердск до -14

В Бердске будет холодать

На фоне роста атмосферного давления 8 числа в юго-восточных районах Западной Сибири в светлое время суток температура воздуха в северной половине местами ожидается до 8°С мороза, с дальнейшим понижением до -18°С (9 ноября, Томская область). При этом облачность и снег смягчат морозы здесь до -8…-13°С. На остальной части рассматриваемой территории арктический холод к 9 ноября понизит температурный фон в дневные часы до -11…-14°С (Кемеровская и Новосибирская области), с сохранением в Республике Алтай до +2…+7°С, в Алтайском крае до +1°С, но с дальнейшим похолоданием в течение дня. При этом на фоне роста атмосферного давления сохранятся осадки от небольших до умеренных, в виде снега, мокрого снега, метели при порывах ветра до 17-23 м/с, в горах до 27 м/с. Во фронтальных зонах ожидаются гололедные явления в Новосибирской области 8-9 ноября, в Томской области — 7 ноября, в Республике Алтай — 9 ноября.

Обзор погодных условий выполнен с использованием информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и прогностических подразделений Росгидромета по СФО.

Источник: meteorf.ru