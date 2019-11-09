Иммунные убийцы: Что уничтожает ваш иммунитет?

Чтобы иметь хорошее здоровье, спать нужно достаточно

Хотите иметь крепкое здоровье, избегайте иммунных «убийц», которые скрываются в повседневной жизни. К их числу относятся неправильное питание, плохой сон, стресс, холодные ноги и другие факторы.



По словам медиков, иммунная система организма никогда не спит: она постоянно занята отпугиванием бактерий и вирусов, благодаря чему минимизируется вероятность пострадать от того или иного заболевания. Однако в повседневной жизни существуют настоящие «убийцы» иммунной системы, которые угнетают ее функцию и грозят нам многими недугами, включая самые опасные.

Питаться несбалансорованно. Картофель фри, чипсы, шоколад — если мы едим их слишком много, организму начинает недоставать важных питательных веществ. В результате базовые процессы, включая работу иммунной системы, больше не могут осуществляться оптимально, и человек становится более восприимчивым к вирусам и бактериям.

Исследователи из Университета Бонна подтвердили это в исследовании. Их данные говорят о том, что иммунная система реагирует на питание с высоким содержанием жиров и калорий так же, как на бактериальную инфекцию. Такая реакция может, в свою очередь, иметь драматические последствия: например, резко ускорить развитие сосудистых заболеваний или диабета 2 типа.

Переохлаждаться. Пословица недаром утверждает, что ноги нужно держать в тепле. Наше тело регистрирует на охлаждение ног: оно пытается защититься от дальнейшей потери тепла, для чего сужает все кровеносные сосуды. Это означает, что важные для защиты организма слизистые оболочки начинают плохо снабжаются кровью. Через холодные и сухие слизистые оболочки болезнетворные вирусы легче проникают в организм.

Мало спать. Ночной сон – это период усиленной работы тела по восстановлению: в нем высвобождается очень много веществ, которые укрепляют защитные силы организма. Чтобы иметь хорошее здоровье, спать нужно достаточно. Тот факт, что организм людей с постоянным недосыпом обладает пониженной способностью образовывать антитела, важные для иммунной защиты, неоднократно подтверждался исследованиями.

«Чтобы организм боролся с инфекционными возбудителями как можно лучше, нужно спать около 8 часов в сутки. С менее чем 6 часами сна наше здоровье может значительно пострадать в долгосрочной перспективе», — подчеркивают эксперты.

Курить. Особенно опасным для иммунной системы является то, что курение повреждает в бронхах реснички, которые берут на себя функцию сбора «мусора» в наших легких. Эти тонкие волоски волнообразными движениями переносят все загрязняющие компоненты, а также патогены наружу. У курильщиков такие реснички атрофируются.

Курение приводит к увеличению периода заживления и увеличению тяжести заболевания в случае простудных заболеваний, причем даже если оно пассивное, отмечают научные специалисты.

Испытывать стресс. Конечно, в повседневной жизни стресса не избежать, но главное, чтобы стресс не перешел в хроническую фазу. Многие исследования показали, что длительный стресс влияет на защиту организма от патогенов: клетки-киллеры, содержащиеся в крови, и защищающие нас от вирусов, бактерий и грибков, становятся неактивными, а количество иммунных клеток уменьшается. Как результат, восприимчивость ко всем болезням резко увеличивается. По словам ученых, на людей, находящихся в состоянии постоянного стресса, даже прививки действуют хуже, чем на других.

Выпивать. Спиртное снижает не только порог торможения, но и нашу иммунную защиту. К примеру, ученые из Университета Лояла в Чикаго обнаружили, что в организме через несколько часов после употребления алкоголя становится меньше моноцитов (иммунных клеток) и естественных клеток-киллеров. Это приводит к тому, что организм хуже отражает влияние вирусов того же гриппа, а уже существующие в нем заболевания — усугубляются.

Источник: МедикФорум