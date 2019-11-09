Отряд «Лиза Алерт» провёл в Бердске встречу для новичков

Инициатором встречи 5 ноября выступила администрация города, а провёл её вице-мэр Бердска Владимир Захаров, пишут в отчёте на своей страничке ВКонтакте поисковики новосибирского отряда «Лиза Алерт». Среди участников был сотрудник полиции, представитель лесничества, начальник бердского поисково-спасательного отряда МЧС и сотрудники администрации города. От «Лиза Алерт Новосибирск» присутствовал координатор последнего в Бердске широкомасштабного поиска, его помощник и руководитель отряда. Мнение участников было единодушным — создание на месте поисковых работ единого штаба добровольцев. МВД и МЧС дает преимущество в вопросах координации и эффективности. Затем в зале, где проходила «новичковая» встреча, вице-мэр Бердска по социальной политике Сергей Носов от имени главы города Евгения Шестернина поблагодарил отряд за помощь и взаимодействие и вручил благодарственное письмо. — Людей на встречу пришло много, беседа затянулась, и здание мы покинули уже в одиннадцатом часу вечера. Спасибо администрации Бердска за гостеприимство, а всем пришедшим за желание помогать людям, участвовать в поисках и жизни отряда, — сказали организаторы. — Моя дочь пришла на встречу и решила стать волонтёром, — пишет в комментариях к посту «Лизы» ВКонтакте одна из бердских поисковиков «Лиза Алерт». — Я очень рада! Теперь нас двое! Это здорово, когда твои близкие разделяют с тобой твои принципы и взгляды! Фото «Лиза Алерт Новосибирск»
Инициатором встречи 5 ноября выступила администрация города, а провёл её вице-мэр Бердска Владимир Захаров, пишут в отчёте на своей страничке ВКонтакте поисковики новосибирского отряда «Лиза Алерт».
Среди участников был сотрудник полиции, представитель лесничества, начальник бердского поисково-спасательного отряда МЧС и сотрудники администрации города.
От «Лиза Алерт Новосибирск» присутствовал координатор последнего в Бердске широкомасштабного поиска, его помощник и руководитель отряда. Мнение участников было единодушным — создание на месте поисковых работ единого штаба добровольцев. МВД и МЧС дает преимущество в вопросах координации и эффективности.
Затем в зале, где проходила «новичковая» встреча, вице-мэр Бердска по социальной политике Сергей Носов от имени главы города Евгения Шестернина поблагодарил отряд за помощь и взаимодействие и вручил благодарственное письмо.
— Людей на встречу пришло много, беседа затянулась, и здание мы покинули уже в одиннадцатом часу вечера. Спасибо администрации Бердска за гостеприимство, а всем пришедшим за желание помогать людям, участвовать в поисках и жизни отряда, — сказали организаторы.
— Моя дочь пришла на встречу и решила стать волонтёром, — пишет в комментариях к посту «Лизы» ВКонтакте одна из бердских поисковиков «Лиза Алерт». — Я очень рада! Теперь нас двое! Это здорово, когда твои близкие разделяют с тобой твои принципы и взгляды!
Фото «Лиза Алерт Новосибирск»